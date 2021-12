Adventskalender 2021 – Tag 14

Heute sind wir am Tag 14 und der Adventskalender wird heute von Assemble Entertainment mit Spielen bei Steam gefüllt. Dank ihnen wird nicht nur Endzone – A World Apart viermal verlost, sondern auch etwas ganz Besonderes: Assembled with Love. Das ist ein Key für alle Spiele von Assemble Entertainment auf einem Schlag, mit einem Wert von über 400 Euro.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Assemble Entertainment“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Endzone – A World Apart

Endzone ist ein Survival-Aufbauspiel, in dem du nach einer nuklearen Katastrophe eine neue Zivilisation aufbaust. Baue Siedlungen und sichere das Überleben deiner Siedler in einer zerstörten Welt, die bedroht wird durch heftige Strahlung, toxischen Regen, Sandstürmen und Dürren.

Assembled with Love

Das Pack beinhaltet die Spiele:

ADOM

Ceville

Deadly Days

ENCODYA

Endzone – A World Apart

Epic Car Factory

In Between + Soundtrack

Jessika

Leisure Suit Larry: Magma Cum Laude Uncut and Uncensored Wet Dreams Don’t Dry + Artbook + Soundtrack Wet Dreams Dry Twice In the Land of the Lounge Lizards Looking For Love (In Several Wrong Places) Passionate Patti in Pursuit of the Pulsating Pectorals Passionate Patti Does a Little Undercover Work Shape Up Or Slip Out Love for Sail

Nova Nukers!

Pizza Connection 1-3 und Soundtrack von 3

S.W.I.N.E. HD Remaster

Shakes on a Plane

The Great Art Race

The Innsmouth Case

Twickles

Ultimate ADOM- Kavernen des Chaos

Orbital Bullet – Das 360° Rogue-lite

Lacuna – Ein Sci-Fi-Noir-Abenteuer

Highrisers

Sphere – Flying Cities

Plan B from Outer Space: A Bavarian Odyssey

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2022, 23:59 Uhr