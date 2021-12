Adventskalender 2021 – Tag 11

Nicht viele Publisher können mit einer so breiten Palette von Spielen aufwarten wie Ubisoft. Europas größter Videospielkonzern bringt oft genug sehr bekannte und beliebte Spiele heraus, und davon gibts eins der ganz neuen am Tag 11 für euch zu gewinnen. Ubisoft hat uns einmal das Spiel Riders Republic in der Gold-Edition für die XBOX in den Adventskalender gelegt.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Ubisoft“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Stürze dich auf den gewaltigen Multiplayer-Spielplatz von Riders Republic und t rete in Rennen gegen mehr als 50 Spieler an

rete in Rennen gegen mehr als 50 Spieler an Lebe den Traum eines Athleten, bewege dich frei in einer riesigen, lebendigen Open World, in der immer andere Spieler in deiner Nähe sind

Zu den fünf Hauptaktivitäten gehören Mountainbiking, Skifahren, Snowboarding, Wingsuit-Fliegen, Raketen-Wingsuit

Erlebe bekannte US-Nationalparks wie Bryce Canyon, Yosemite Valley, Mammoth Mountain

Erstelle und gestalte deinen eigenen Athleten mit Ausrüstung, die sich im Laufe deines Fortschritts weiterentwickelt, und bestimme jeden Aspekt deines Avatars

Zusätzlich in der Gold-Edition: Der Year One Pass

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2022, 23:59 Uhr