Company of Heroes 3 – Neuer Gameplay-Trailer

Company of Heroes 3 lebt! Es gibt neues Videomaterial zum neusten Teil der beliebten Strategiespiel Serie. Im neuen Trailer zu Company of Heroes 3 gibt es neue Eindrücke zu den Schlachtfeldern des Zweites Weltkriegs, auch die Entwickler melden sich zu Wort.

Neues Gameplay zu Company of Heroes 3

Vor allem Fans der ersten Stunden sollen im neuen Teil voll auf ihre Kosten kommen. Die Zufriedenheit der Spieler von den ersten beiden Teilen ist den Entwicklern besonders wichtig. Im neuen Company of Heroes soll es schon zu Beginn mehr spielbare Fraktionen geben als in den beiden alten Teilen. Zudem soll der Fokus im dritten Teil auch auf das vertikale Gameplay liegen, Höhenunterschiede von Gebäuden und Gelände sind also umso wichtiger.

In Teil 3 wird es daher noch wichtiger sein, Einheiten clever zu positionieren um in der Schlacht die Oberhand zu gewinnen. Einen ersten Eindruck davon erhält man im aktuellen Trailer.

Wann kommt Company of Heroes 3 raus?

Aktuell steckt das Spiel noch mitten in der Entwicklung, einen genaues Release Datum gibt es also noch nicht. In einem Interview ließen die Entwickler aber andeuten des es wohl Ende 2022 oder auch erst 2023 soweit sein könnte. Fans müssen sich also noch etwas gedulden, wir rechnen aber fest mit einer Beta Phase des Spiels.