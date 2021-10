Das Veröffentlichungsdatum des Blood Rayne Remasters für Konsolen wurde nun von Ziggurat Interactive via Twitter verraten.

Das Remaster für XBox One, PS4 und die Nintendo Switch beinhaltet Blood Rayne: Revamped und Blood Rayne 2: Revamped. Letzteres hatte es seinerzeit sogar in unsere beliebte Liste der 10 brutalsten Spiele geschafft.

Das Original Blood Rayne aus dem Jahr 2002 ist ein Action-Horrorspiel. Es spielt in den späten 1930er Jahren. Die Fortsetzung siedelt knappe 30 Jahre später an. Bei beiden Spielen geht es um Vampire, welche nichts geringeres als die Weltherrschaft anstreben. Dies gilt es natürlich zu verhindern.

Letztes Jahr erwarb Ziggurat Interactive das Franchise und veröffentlichte die ersten beiden Spiele für Windows PC mit dem Untertitel „Terminal Cut“. Beide Spiele bringt der Publisher nun dank Entwickler Big Boat Interactive auch auf moderne Konsolen.

Die Spiele wird es als digitale Version geben. Die PS4 und die Nintendo Switch erhalten zusätzlich eine limitierte Retailversion.

Beide Spiele wurden überarbeitet. Die Wiederveröffentlichungen bieten hochskalierte Cinematics und Verbesserungen. Insbesondere Audio, Textlokalisierung, Texturen, Beleuchtung, Reflexionen und andere Effekte wurden überarbeitet. Beide Spiele werden eine 4K-Auflösung auf kompatiblen Plattformen unterstützen.

BloodRayne: Revamped und BloodRayne 2: Revamped erscheinen am 18. November 2021 für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One.

