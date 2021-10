Hot Wheels Unleashed: DLC bringt Batman ins Rennen

Noch bevor das Spiel Hot Wheels Unleashed am 30. September 2021 veröffentlicht wurde (hier könnt Ihr unsere Review zum Spiel mit den flotten Flitzern nachlesen), war bereits bekannt, dass es Erweiterungen in Form von kostenpflichtigen DLCs geben wird. Der erste Hot Wheels Unleashed DLC steht jetzt schon bereits in den Startöchern.

Mit dem DLC sollen nicht einfach nur neue Autos ins Rennen geschickt werden, sondern auch umfangreiche Ergänzungen zum kreativen Einsatz im Streckenbaukasten.

Den Anfang macht dabei kein Geringerer als DC-Held Batman persönlich. Der dunkle Ritter und viele Gotham-City-Referenzen werden ab dem 2. Dezember 2021 ihren Weg per Download ins Spiel finden.

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA BATMAN! 🦇#HotWheelsUnleashed

📅 2 december pic.twitter.com/DGhy6jvPwl — Koch Media Benelux (@KochMediaBLX) October 18, 2021

Was der DLC kosten wird wurde leider noch nicht bekannt gegeben. Allerdings dürfte die Aussicht auf fünf neue Fahrzeuge mit Themenbezug Gotham, die Batcave, ein Joker-Streckenteil sowie eine Vielzahl an Dekogegenständen den ein oder anderen Fan in gespannte Erwartung versetzen.

Nicht nur für Batman-Fans könnte das doch eine begehrte Erweiterung sein. Wir hoffen auf einen günstigen Preis und berichten, sobald wir Euch dazu noch nähere Informationen liefern können.

Quelle: Koch Media via Twitter