Rogue Company Runway – Fakten zum Patch

Es ist nun schon ein paar Tage her das First Watch Games uns eine neue spielbare Heldin nebst vieler Neuerungen in Form eines Patches spendiert haben. Wir haben hier die wichtigesten Punkte von Rogue Company Runway für euch zusammengefasst.

Runway

Diese Heldin hatte ihren ersten Auftritt bereits im Releasetrailer. Sie ist die Waffenhändlerin die den Laden namens E7 aus dem Trailer schmeißt. Eingeordent wird sie als Unterstützer, obwohl sie mit ihrer Bewaffnug eher zu den offensiven Charakteren gehört.

Aktive Fähigkeit

Nachschub auf Anfrage – Ihr platziert einen Koffer an dem euer gesamtes Team kostenlos Munition und Gadgets (Granaten und Co.) wieder auffüllen kann. Der Koffer selbst kann aber vom Gegner zerstört werden, also platziert ihn nicht zu offen.

Passive Fähigkeit

Volle Ladung – Runway kann zwei Hauptwaffen gleichzeitig ausrüsten. Ihr habt aber immer noch die Wahl, ob ihr eine der Waffen für eine Pistole eintauscht. Bei den Hauptwaffen seid ihr auf die Kategorien Sturmgewehr und und Präzisionsgewehr beschränkt.

Arsenal

Wie bereits beschrieben könnt ihr Runway mit zwei Hauptwaffen ausrüsten. Ihre Hauptwaffe ist das Sturmgewehr Hydra (ebenfalls neu in diesem Patch), dass sich vor anderen Sturmgewehren nicht verstecken muss. Die zweite Hauptwaffe ist das Scharfschützengewehr LR15 Fullbody (auch neu mit diesem Patch).

Neben den Hauptwaffen könnt ihr Runway noch mit der Pistole P12K im Tausch für eine Hauptwaffe, einem Katana für den Nahkampf, einer Minenfalle und einer Semtexgranate ausrüsten.

Extras

Hier wird der „Unterstützercharakter“ von Runway wieder offensichtlich. Mit Leise Sohlen und Berserker könnte man sie noch als Flankierer spielen, aber alleine Trackerpatronen ist eine Fähigkeit die typisch für Supporter in Rogue Company ist.

1 of 3

Wingman Spielmodus

In diesem Modus stürzt ihr euch auf drei neuen Karten in den Kampf 2 gegen 2. Die Maps wurden entsprechend klein gehalten. Raum zum Ausweichen und für Manöver bleibt euch aber dennoch.

Waffenmeisterschaften in Rogue Company Runway

Die wohl umfassenste Neuerung mit diesem Patch ist die Einführung der Waffenmeisterschaft. Im Kern heißt dass, dass ihr die bisher charakter-exklusiven Waffen mit allen Helden die die entsprechende Waffenklasse nutzen können, benutzen könnt. Dazu müsst ihr nur die Meisterschaft einer Waffe auf Level 5 bringen und schon könnt ihr sie frei verwenden.

Zusätzlich schaltet ihr mit den meisten Meisterschaftsstufen auch noch Skins und Co frei. Ihr spielt also nicht nur eure Lieblingswaffe für alle Helden des selben Types frei, sondern bekommt noch ein paar Leckerlie oben drauf.

Um immer auf dem Laufenden zu bleiben was den Fortschritt der Meisterschaft eurer Waffen angeht, gibt es jetzt ein Menü um Startbildschirm, wo ihr alle Infos über den Verlauf erhaltet.

1 of 4

Mehr Gamingnews gefällig?