Nintendo Direct kurzfristig angekündigt

Die Gerüchte kursierten ja bereits schon geraume Zeit im Internet. Endlich hat Nintendo nun die langersehnte Nintendo Direct kurzfristig via Twitter angekündigt.

Aber was hat Nintendo im Gepäck? Der 40-minütige Livestream wird vermutlich zunächst einmal mit den für die Wintersaison erwarteten Spielen starten. Darunter werden wir mit Sicherheit noch einmal an Metroid Dread und auch an Mario Party Superstar erinnert werden. Beide Titel werden ja für den Oktobe 2021 gelistet. Aber was kommt noch?

Der bekannte Nintendo-Leaker SamusHunter hat für den weiteren Ablauf der Nintendo Direct so seine eigene Theorie. Via Twitter teilt er eine Liste, die, wie er vermutet, den Inhalt des Livestreams darstellt.

I post a chart I’ve made over the past months to keep track of possible reveals for the #NintendoDirect

Take the list as a hint, it’s not really a leak but a general indication on what to expect.

I haven’t seen the direct or its final shedule preview yet. pic.twitter.com/BeszEh3r7p

— Samus Hunter | Nintendo Leak inside (@SamusHunter2) September 22, 2021