Das Mutterschiff ist Geschichte. Ab jetzt übernehmen die Würfel das Spielgeschehen. Fortnite: Season 8 ist da.

Ein Schlussevent bedeutet auch immer einen kleinen Neustart. So auch diesmal. Doch auf den ersten Blick hat sich die Karte nicht sonderlich verändert. Der „Slurpy Swamp“ heißt nun „Sludgy Swamp“ und die „Holly Hatchery“ ist zu ihrem ursprünglichen Namen, „Holly Hedges“ zurückgekehrt. Ansonsten wirkt die Karte relativ unverändert, aber eben nur auf den ersten Blick.

Die größte Veränderung in dieser Saison ist etwas, das „The Sideways“ genannt wird. Hierbei handelt es sich um eine alternative Dimension, in der neue und noch nie zuvor gesehene Sideways-Monster auf die Spieler warten.Um in diese „Seitenwege“ zu gelangen, müssen die Spieler die Portale finden, die sogenannten „Sideways Anomalies“. Diese befinden sich in den verbrannten orangefarbenen Kartenabschnitten. Dort gibt es auch neue Waffen zu entdecken, die für den Kampf gegen die neuen Monster auch notwendig sind.

Aber die neue Karte ist auch nur der Anfang der neuen Season. Angeführt vom neuen Battle Pass Helden, J.B. Chimpanski, wird jeder Looper im Kampf gegen die nun überall verstreuten Würfel zusammengerufen. Die Spieler werden, abhängig von Abstimmungen, selbst Einfluss auf künftige Kartenänderungen nehmen. Dies bedeutet, dass die Spieler diesmal noch aktiver an künftigen Entscheidungen beteiligt sein werden als jemals zuvor.

Doch was hat es mit diesen seltsamen Würfeln auf sich, die nun die Landschaft innerhalb der Sidewayss zieren?