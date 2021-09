DeepCool CG540 und CG560 – neue Design-Gehäuse

DeepCool, eine führende Marke im Bereich von leistungsstarker PC-Hardware und thermischen Kühllösungen, präsentiert mit dem CG540 und CG560 zwei neue Design-Gehäuse. Der Unterschied liegt hier in der Ausführung der Gehäusefront.

Die neuen Gehäuse im Detail:

Es handelt sich hier um Gehäuse im ATX-Formfaktor mit einer kompakten Größe von 455 x 230 x 470 mm. Dabei können Mainboards von Mini-ITX bis zu E-ATX verbaut werden. Der CPU-Kühler darf maximal 175 mm hoch ausfallen und die Grafikkarte bis zu 380 mm lang sein. Mit den beiden neuen Gehäusen bietet DeepCool sowohl für Builder auf der Suche nach idealem Airflow oder glattem, klarem Design das passende Gehäuse. Denn im Fall des CG560 kommt eine Frontblende aus Mesh-Gewebe mit einem Fadenkreuzmuster und im Fall des CG540 eine Frontblende aus gehärtetem Glas zum Einsatz. Beide Frontblenden verfügen aber zusätzlich noch über große, seitliche Belüftungsöffnungen. Damit ist auch bei der Glasfront ein ausreichender Luftstrom gewährleistet. Das Seitenpanel aus gehärtetem Glas lässt sich ohne Werkzeug einfach aufschieben und einrasten. Zusätzlich kann man es mit unverlierbaren Schrauben sichern.

Bei beiden Gehäusen befinden sich die neuen DeepCool Performance-Lüfter im Lieferumfang. Diese bieten einen konzentrierten Luftstrom für eine hervorragende Kühlung. In der Front sind drei 120-mm-ARGB-Lüfter verbaut und an der Rückseite ein 140 mm messender Performance-Lüfter. Insgesamt finden bis zu sechs Lüfter in 120 mm Größe oder fünf in 140 mm Größe Platz. An der Vorderseite kann auch ein 280 mm oder 360 mm großer Radiator montiert werden. Im Deckel sind 240 mm oder 280 mm möglich. Ebenso finden zwei 2,5-Zoll-SSDs in Halterungen an der Rückseite des Mainboard Trays und zwei 3,5-Zoll-HDDs in einem herausnehmbaren Käfig Platz. Das Frontpanel bietet zwei Anschlüsse vom Typ USB 3.0 und einen ARGB-Controller.

Preise und Verfügbarkeit:

Das DeepCool CG540 und CG560 sind ab Oktober zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 79,99 € verfügbar.

Quelle: Pressemitteilung DeepCool