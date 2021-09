Deathloop – Systemanforderungen und Dateigröße

PC-Spieler aufgepasst. Bethesda hat nun die Systemanforderungen und die Dateigröße für den bereits sehnsüchtig erwarteten Ego-Shooter Deathloop bekanntgegeben.

Über Twitter wurden nun die Systemanforderungen sowie die Dateigröße von Deathloop mitgeteilt.

From recommended system specs to pre-load times and file size, here’s everything you need to gear up for DEATHLOOP’s launch day!https://t.co/OhpYbBsmd7

— DEATHLOOP (@deathloop) September 8, 2021