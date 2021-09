Children of Silentown – Trailer und Details zum kommenden Adventure

Mit Children of Silentown erwartet uns ein weiteres Adventure-Game im handgezeichneten Stil. Laut Ankündigung laufen die Arbeiten am Adventure bereits.

Der Hamburger Publisher Daedalic hat bekannt gegeben, dass die Arbeiten an einem neuen Adventure-Spiel bereits in vollem Gange sind. Entwickler Elf Games teilte hierzu mit, dass es sich um ein fesselndes und spannendes Abenteuer-Spiel handeln soll, das die Geschichte von Lucy erzählt.

Was wissen wir bisher?

Stellt Euch Folgendes vor: Ihr lebt in einem kleinen Dorf mitten im Wald. Idyllisch oder? Nicht ganz, denn der Wald wird von Monstern bewohnt und es ist leider keine Seltenheit und gehört schon fast zur Tagesordnung, dass Dorfbewohner einfach spurlos verschwinden.

Auch wenn Ihr schreckliche Angst davor habt, was in diesem dunklen und unheilbringenden Wald vor sich geht, fasst Ihr einen Entschluss. Ihr wollt wissen, was es mit dem Verschwinden der Bewohner auf sich hat.

Ihr nehmt allen Mut zusammen und stürzt Euch in das wohl größte Abenteuer Eures Lebens um zu erfahren, welche Geheimnisse der Wald beherbergt.

Neben der wunderschönen und handgezeichneten Grafik bietet das 2D-Adventure auch diverse Rätsel, die Lucy lösen muss. Auf Eurer Suche nach der Wahrheit müsst Ihr verschiedene Gegenstände miteinander kombinieren, Mini-Games mit den Kindern im Dorf spielen und singen. Ja, Ihr habt ganz richtig gehört. Denn Euer Gesang kann Euch tatsächlich aus diversen schwierigen Situationen befreien.

Damit Ihr Euch selbst einen ersten Eindruck von Lucys Abenteuer machen könnt, haben wir hier den Trailer für Euch:



Wann und auf welchen Plattformen erscheint Children of Silentown?

Publisher und Entwickler haben bereits angekündigt, dass das 2D-Abenteuer für den PC erscheinen soll. Ebenfalls wurde ein Konsolen-Release angekündigt. Um welche es sich hierbei handelt, wurde allerdings noch nicht verraten.

Da sich das Game derzeit noch in der Entwicklung befindet, wurde auch noch kein genaues Erscheinungsdatum genannt. Allerdings gehen die Entwickler davon aus, dass wir uns im nächsten Jahr, also 2022, in das malerische Abenteuer um Lucy und die verschwundenen Dorfbewohner stürzen können.

Sobald wir hierzu nähere Informationen ergattern können, werden wir Euch selbstverständlich informieren.

