Centipede: Recharged erscheint noch diesen Monat. Entwicklerstudio Adamvision Studios und Publisher Atari stellen die Wiedergeburt des Arcade-Klassikers mit einem ersten Trailer vor.

Centi..wer? Ja, jüngeren Spielern sagt der Name vermutlich nichts. Eventuell habt Ihr vor ein paar Jahren den Film „Pixels“ gesehen. Dort spielte der alte Hundertfüsser, neben vielen anderen alten Bekannten aus den frühen Tagen des Gamings mit. Die älteren Spieler erinnern sich aber sicherlich noch an das Shoot ´em up. Atari hatte in der Vergangenheit immer wieder mit den alten Klassikern neue Ideen veröffentlicht und auch dadurch neue Fans gewonnen.

Via Twitter hat Atari nun mitgeteilt, dass eine Neuauflage des Spielhallen-Klassikers am 29. September 2021 auf PC und Konsolen erscheint.

Centipede is back! ✨🐛 Introducing Centipede: Recharged, a BRAND NEW #Centipede game featuring exhilarating gameplay, slick power-ups, and couch co-op! Launching on @TheAtari_VCS, and other major platforms on September 29th. https://t.co/TFXmglVbfo pic.twitter.com/0tlnymtYoS — Atari (@atari) August 31, 2021

Im klassischen Centipede aus dem Jahr 1982 musste der Spieler vom unteren Bildschirmrand aus das Durchkommen des Hundertfüßers verhindern. Eine simple Spielmechanik, die aber auch heute nichts an ihrer Faszination verloren zu haben scheint. Der Trailer für Centiede: Recharged jedenfalls, macht Lust auf mehr.

Centipede: Recharged erscheint am 29. September 2021 für PC, Nintendo Switch, PS 4/5, XBox One, Xbox Series X/S und auch auf der Atari VCS.

