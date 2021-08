X-Men 22: Cables bitterste Stunde – Comic Review

Weiter geht es in unserer neuen Review-Reihe mit X-Men Band 22. Hierbei handelt es sich nun um die elfte von dreizehn Ausgaben in der X OF SWORDS-Storyline. Der Untertitel lautet „Cables bitterste Stunde“. Als Besonderheit liegt dieser Ausgabe der vierte von fünf Teilen eines Pokerkarten-Decks im X OF SWORDS-Design bei.

Allgemeines:

„Die Hellions erreichen endlich Arakko. Doch Krakoa liegt fast aussichtslos zurück. Sind Cable, Gorgon und Sinisters Team in der Lage, die Hoffnung am Leben zu halten?“

Inhaltsangabe zu X-Men 22 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2020) Storys Cable (2020) 6, Hellions (2020) 6 zentrale Charaktere Arakko, Cable, Gorgon Zeichner Carmen Carnero, Joshua Cassara, Mahmud Asrar, Phil Noto Autor Ben Percy, Gerry Duggan, Zeb Wells Seitenanzahl 60 Preis 5,99 € Veröffentlichung 24.08.2021

Auch X-Men 22 besteht wieder aus zwei einzelnen Storys. Es handelt sich um die Kapitel 18 und 19 in der Storyline von X OF SWORDS. Unterteilt werden diese durch die Cover der Originalausgaben.

Zu Beginn des ersten Kapitels dieser Ausgabe gibt es wieder eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse, um leichter in die neue Ausgabe einsteigen zu können. Im Verlauf des Comics findet man diesmal nur an einer Stelle ergänzende Informationen zum Turnier. Dafür gibt es am Ende des letzten Kapitels eine Übersicht der bisherigen Duelle mit den jeweiligen Punkteständen.

Als Besonderheit bietet diese Ausgabe nun den vierten Teil des Pokerkartendecks, das man im Rahmen der X OF SWORDS-Serie sammeln kann. Dieses Mal erhalten wir die dreizehn Werte der Pik-Farbe.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

In der letzten Ausgabe erlebten wir eine Vielzahl von Duellen. Dabei musste Wolverine gleich mehrmals antreten. Allerdings endeten die bisherigen Duelle nicht unbedingt mit einem Ergebnis zugunsten Krakoas, denn Arakko führt mit 17:6 Punkten. Glücklicherweise halten sich die Verluste bislang in Grenzen, denn beide Seiten verloren mit Captain Britain und dem Beschwörer bislang nur jeweils einen ihrer Kämpfer.

Kapitel 18 erzählt die Geschichte von Mr. Sinister und seinen Hellions weiter. Im Auftrag des Stillen Rates von Krakoa machten sich diese auf den Weg, um das Turnier im letzten Moment zu verhindern, in dem sie die Schwerter der Streiter von Arakko entwenden. Nach einer langen Reise erreichen die Hellions ihr Ziel allerdings erst, nachdem das Turnier bereits begonnen ist und die meisten Duelle bestritten wurden. Als sie dies nach ihrer Ankunft in Arakko erfahren scheint dies Mr. Sinister gleichgültig zu sein, denn offensichtlich verfolgte er von Beginn an andere, selbstsüchtige Pläne. Denn beim Treffen mit Tran dem Gleichgültigen und den Locus Viel, von Tran veränderten Mutanten, kann Mr. Sinister nur noch an seine Gen-Sammlung denken. Kann er sich beherrschen oder stürzt er die Hellions in einen tödlichen Kampf, nur um seine Sammlung weiter zu vergrößern?

So langsam nähern wir uns den letzten Duellen. Nun muss Cable gegen Blutmond Bei antreten. Nach einem starken Start in den Kampf erlaubt er sich eine kleine Unachtsamkeit, da er überlegt wie er sie töten kann ohne das Cypher direkt zusehen muss. Kann er seinen Sieg und sein Leben noch retten? Danach geht es direkt mit dem nächsten Duell weiter. Gorgon muss sich gegen White Sword beweisen. Doch dieser Kampf überrascht mit einigen Besonderheiten, denn man sollte nicht vergessen wen White Sword anführt…

Charaktere und Erzähler:

Der zentrale Charakter im ersten Kapitel dieser Ausgabe ist eindeutig Mr. Sinister, zwar sind seine Hellions ebenso wichtig, doch er steht im Mittelpunkt. Im zweiten Kapitel kann man sowohl Cable, als auch Gorgon als zentrale Charaktere sehen.

Zunächst wird keine Erzählerperspektive genutzt. Aber dann wird der Kampf von Cable aus der Sicht seiner Gedanken erzählt.

Fazit:

Mit X-Men 22 „Cables bitterste Stunde“ haben wir das Finale der X OF SWORDS-Storyline nun fast erreicht. Die meisten Duelle wurden bestritten und das finale, alles entscheidende Duell steht kurz bevor. Ebenso ist auch unser Pokerkartendeck nun fast vervollständigt.

Wir sind gespannt, wie das Turnier schließlich ausgehen wird und ob die Helden von Krakoa die Erde vor der Invasion aus Arakko bewahren können.

