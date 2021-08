X-Men 21: Wolverines entscheidende Schlacht – Comic Review

Weiter geht es in unserer neuen Review-Reihe mit X-Men Band 21. Hierbei handelt es sich nun um die zehnte von dreizehn Ausgaben in der X OF SWORDS-Storyline. Der Untertitel lautet „Wolverines entscheidende Schlacht“.

Allgemeines:

„Als das Turnier voranschreitet und bittere Opfer fordert, nehmen die Dinge eine düstere Wendung. Nicht jedes Duell wird durch das Schwert entschieden, wie Storm, Wolverine und Magik schmerzlich erfahren müssen.“

Inhaltsangabe zu X-Men 21 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2020) Storys Wolverine (2020) 7, X-Force (2019) 14 zentrale Charaktere Magik, Storm, Wolverine Zeichner Carmen Carnero, Joshua Cassara, Mahmud Asrar, Phil Noto Autor Ben Percy, Gerry Duggan, Zeb Wells Seitenanzahl 60 Preis 5,99 € Veröffentlichung 10.08.2021

Wie die meisten Ausgaben der X-OF-SWORDS-Reihe besteht auch X-Men 21 wieder aus zwei einzelnen Storys, in diesem Fall die Kapitel 16 und 17. Unterteilt werden die Kapitel durch die Cover der Originalausgaben.

Wie bei den bisherigen Ausgaben findet sich auch hier wieder zu Beginn der Kapitel eine kurze Einleitung und Übersicht der zentralen Charaktere. Die im Verlauf der Geschichte eingestreuten Hintergrundinformationen erweisen sich als sehr hilfreich.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

In der letzten Ausgabe erlebten wir zunächst den weiteren Verlauf des Banketts, nachdem Wolverines Attentatsversuch fehlgeschlagen war. Danach war es endlich so weit, die Duelle konnten beginnen. Allerdings war deren Beginn tragisch für Krakoa und die irdischen Helden. Captain Britain unterlag in ihrem Duell und zahlte schließlich mit ihrem Leben. Auch für Cypher hatte sein Duell Konsequenzen, endete es doch mit der Vermählung mit Blutmond Bei, einem der wenigen Wesen dessen Sprache er nicht verstehen kann. Somit liegt Krakoa nach den ersten Duellen bereits im Rückstand.

Das 16. Kapitel startet direkt mit dem nächsten Duell. Diesmal stehen sich Magik und Pogg Ur-Pogg gegenüber. Die gewählte Disziplin ist nicht grade zu Magiks Vorteil, denn die beiden müssen sich im Armdrücken messen… Auch Wolverine muss nun sein erstes Duell bestreiten. Sein Gegner ist der Beschwörer, der Enkel von Apocalypse. Die beiden fast unsterblichen Widersacher treffen in Giftsprosse aufeinander, eine Art Friedhof zerstörter Realitäten, denn hier kann alles getötet werden… Nach einem Wetttrinken mit Storm geht es für Woverine gleich weiter in den nächsten Kampf, Solem fordert hier eine alte Schuld von ihm ein…

Im zweiten Kapitel der Ausgabe, dem insgesamt siebzehnten, geht es mit einer Vielzahl von Duellen weiter. Unter anderem die Fortführung vom Duell zwischen Magik und Pogg Ur-Pogg. Danach treffen Captain Avalon und Redroot in einem Wettrennen über den Krummen Markt aufeinander. Natürlich geht hier nicht alles mit rechten Dingen zu, denn Lady Saturnyne verfolgt wieder einmal ihre eigenen Pläne und versucht Brian als Captain Britain zurückzugewinnen… Auch für Storm geht es nach dem Saufgelage mit Wolverine in ein neues Duell, einen Tanz mit dem Tod persönlich…

Charaktere und Erzähler:

Eine besondere Bedeutung kommt in dieser Ausgabe dem Titelhelden Wolverine zugute, schließlich muss er sich in einer Vielzahl von Duellen beweisen. Aber auch Magik, Storm, Captain Avalon und deren Widersacher sind nicht zu vernachlässigen.

Da es keine Rückblicke gibt, kommt diesmal keine Erzählerperspektive zum Einsatz.

Fazit:

Mit X-Men 21 „Wolverines entscheidende Schlacht“ nehmen die Duelle nun an Fahrt auf wir erleben viele, teils tragische, Aufeinandertreffen. Diese werden spannend und effektvoll erzählt, sodass man direkt mitfiebert.

Wir sind gespannt wie sich die Helden von Krakoa nach einem zunächst schleppenden Start in ihren weiteren Duellen schlagen werden und sich so eine Chance auf den Sieg sichern können.

