Die neuen Fähigkeiten der Grey Knights wurden auf Warhammer Community vorgestellt. Ob sie dadurch stärker werden und alle Ketzer vernichten können, erfahrt ihr in unserer Erklärung ihrer neuen Fähigkeiten.

Weisheit für deine Grey Knights

Mit dem neuen Grey Knights-Kodex kannst du Charaktere in deiner Grey Knights-Armee mit der Wisdom of the Prognosticars beschenken. Diejenigen, die gesegnet sind, können eine besondere Fähigkeit in Form einer der Visions of the Augurim oder eines Gegenstands aus der Sammlung Gifts of the Precient wählen, die dem Benutzer wertvolle taktische Voraussicht im Kampf verleihen.

Omen of Incursion

Nehmt Omen of Incursion von der Visions of the Augurim-Liste. Verwendet es, um jeden zu bestrafen, der dumm genug ist, zu glauben, dass er euch überfallen kann, indem er mit Verstärkung ankommt.

Omen of Incursion kann einmal pro Gefecht, wenn die Verstärkungsphase der gegnerischen Bewegungsphase beendet ist, deinen Grey Knight eine Vision erleben lassen. Wenn das passiert, kann eine Grey Knight Core-Einheit oder eine Grey Knight Charaktereinheit aus der Armee ausgewählt werden, die sich nicht in Nahkampfreichweite von feindlichen Einheiten befindet. Diese Einheit kann schießen, als wäre es ihre Schussphase, aber eure Modelle können nur eine feindliche Einheit anvisieren, die in diesem Zug als Verstärkung aufgestellt wurde und sich dabei innerhalb von 12 Zoll um eure Einheit befindet.

Edelstein von Inoktu

Die Gifts of the Prescient sind uralte Artefakte, die geschaffen wurden, um dem Träger in der Stunde der Not zu helfen. Hast du eine psychische Kraft, die du nur manifestieren musst? Das wird viel einfacher, wenn die Prognosticars euch den Edelstein von Inoktu geschenkt haben.

Einmal pro Gefecht kannst du dieses Geschenk verwenden, wenn der Träger ausgewählt wurde, um psychische Kräfte zu manifestieren. Wenn du dies tust, addiere bis zum Ende der Phase jedes Mal, wenn der Träger versucht, eine Psikraft von der Dominusdisziplin zu manifestieren, 2 zum Psi-Test hinzu.

Die Gezeiten des Sieges

Grey Knights können nun eine Wunde mehr einstecken, was sie widerstandsfähiger macht als je zuvor, und ihre Masters of the Warp-Regel wurde ebenfalls verbessert. Du wählst zu Beginn des Spiels eine von fünf Gezeiten des Warps aus und alle Grey Knight Psykers in deiner Armee profitieren von den Fähigkeiten dieser Gezeiten. Möchtet ihr zum Beispiel eure Feinde schneller in den Griff bekommen? Wählt die Flut der Schnelligkeit.

Die Flut der Schnelligkeit kann, während sie für eure Armee dominant ist, zwei Effekte geben: Jedes Mal, wenn für diese Einheit ein Vorrücken gewürfelt wird, behandle einen Würfelwurf von 1 bis 2 als 3, und jedes Mal, wenn für diese Einheit ein Angriffswurf durchgeführt wird, behandle einen Würfelwurf von 1 bis 2 als 3.

Dies ist nur ein Teil der Neuerungen des neuen Grey Knights-Codex, der auch mit Überlieferungen und Hintergründen zu diesem mysteriösen Kapitel, neuen Kreuzzugsregeln und aktualisierten Datenblättern für eure Einheiten gefüllt ist. Er kann seit Samstag zusammen mit der neuen Hexfire-Battlebox vorbestellt werden.

> Schaut euch hier unsere neue Metawatch an