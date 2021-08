The Magister – Vorschau auf das kommende Detektiv-RPG

Mord in Silverhurst. Da kann eigentlich nur „The Magister“ und sein Kartendeck helfen. Hört sich komisch an? Scheint aber eine recht interessante Mischung zu sein. Grund genug, einen kurzen Blick auf das am 02. September 2021 erscheinende Spiel zu werfen. Begleitet uns bei unserer Vorschau von „The Magister“

Um was geht es?

Unsere Vorschau von „The Magister“ führt uns in den kleinen und beschaulichen Ort Silverhurst, denn hier ist ein Mord geschehen. Das ruft die Obrigkeit auf den Plan und diese fordern einen Magister an. Dieser besitzt, je nach der Auswahl des Spielers, verschiedene Fähigkeiten. Mit seinem Kartendeck und dessen Einsatz muss der Mordfall aufgeklärt werden.

Der Fall wird dabei jedes Mal zufällig generiert. Die Wahl des Magisters obliegt allerdings dem Spieler und kann sich entscheidend auf den Fall auswirken. Zunächst müssen Hinweise gesammelt, Zeugen verhört und den Verdächtigen das passende Mordmotiv entlockt werden. Bei allen Aktionen kommt das Kartendeck des Magisters ins Spiel. Je nach Einsatz entscheidet der Spieler beispielsweise, ob er einen Zeugen in einem langen Verhör auf den Zahn fühlen oder die gewünschten Informationen in einem Duell herausprügeln möchte.

Ganz alleine bestreitet der Magister das Abenteuer aber auch nicht. Als Helfer bieten sich menschliche aber auch tierische Begleiter an, die allerdings erst noch rekrutiert werden müssen.

Vielleicht erst auf den zweiten Blick

Die Idee hinter dem Spiel hört sich ganz interessant an. Die ersten Bilder aus dem Release-Date-Video hinterlassen jedoch einen eher gemischten Eindruck. Fans des RPG-Genre sollten aber dennoch einen zweiten Blick riskieren.

Das Spiel „The Magister“ erscheint am 2. September 2021 für PC und Nintendo Switch und steht am 3. September 2021 auch für die Xbox One in den Startlöchern.

Quelle: Digerati Games