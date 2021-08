There is No Light – Neuer Trailer und Release-Zeitraum zum 2D-Adventure

Erst in der letzten Woche veröffentlichten Publisher Zelart und HypeTrain einen neuen Trailer zu There is No Light. Außerdem wurde der Release-Zeitraum ebenfalls preisgegeben.

Mit There is No Light wurde bereits im Jahr 2020 von HypeTrain und Zelart ein 2D-Adventure angekündigt, das vielen den Mund durchaus wässrig gemacht hat. Allerdings war bisher noch unklar, ob wir uns tatsächlich auf einen Release freuen können. Denn es ist eine ganze Weile ziemlich still um die Dämonenjagd geworden.

Worum geht es in There is No Light eigentlich?

Kurz gesagt: Die letzte Hoffnung der Menschheit. Und die hat es wirklich in sich. Denn der Fokus des Action-Games liegt mehr als deutlich auf brutalem Gemetzel.

In einem epischen Abenteuer seid Ihr die letzte Chance im Kampf gegen mächtige Dämonen. Und die sind eben alles andere als herzlich oder mitfühlend. Und da man Feuer am besten mit Feuer bekämpft, seid Ihr natürlich auch nicht sensibel im Umgang mit den teuflischen Kreaturen.

Besonders hervorzuheben ist das Rage-System. Je offensiver, aggressiver und brutaler Ihr im Kampf mit Euren Feinden vorgeht, umso mehr Boni und Belohnungen erhaltet Ihr. Des Weiteren könnt Ihr Euren Charakter ganz nach Euren Vorstellungen und Wünschen formen. Welche Waffen und Fähigkeiten Ihr wählt, liegt ganz allein in Eurer Hand.

Außerdem verfolgt das Spiel keine lineare Story und Ihr könnt mit Euren Entscheidungen und Aktionen aktiv an der Entwicklung der Geschichte teilnehmen.

Ihr seid noch nicht überzeugt? Dann schaut Euch mal den Trailer an:



Wann und auf welchen Plattformen erscheint das Dämonen-Geschnetzel?

Leider wurde noch immer kein genaues Release-Datum genannt, aber der Zeitraum wurde immerhin auf November 2021 eingegrenzt. Das macht durchaus Hoffnung auf das tatsächliche Erscheinen von There is No Light noch in diesem Jahr.

Das Schnetzel-Adventure soll für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch veröffentlich werden.

Sobald wir das genaue Release-Datum in Erfahrung bringen konnten, werden wir Euch selbstverständlich informieren.

Quelle: HypeTrain Digital/Youtube