Spiel 2021 – Wieder spielen in Person

Nach einem pandemiebedingten digitalen Jahr öffnet die weltgrößte Gesellschaftsspielmesse wieder ihre Tore. Vom 14. bis 17. Oktober 2021 heißt es auf der Spiel in Essen wieder „An die Bretter, fertig, los!“.

Einiges zu sehen

Dem Virus zum Trotz sind dennoch viele Spieleverlage zu sehen: Mehr als 500 Aussteller aus 41 Nationen haben sich angemeldet, um ihre Kreationen zu präsentieren. Die Palette geht von Erzählspielen wie Fabula Rasa über abstrakte Strategiespiele wie Distrix zu Familienspielen wie Last Message. Oder doch lieber in Chronicles of Crime: 2400 ein paar knifflige Verbrechen aufklären und die Verbindungen zu den zwei anderen Spielen der Millenium-Reihe finden? Vielleicht ist auch Silver Coin: Age of Monster Hunters interessant, ein komplett selbst verlegtes Abenteuerspiel, in dem wir unseren Lebensunterhalt als Monsterjäger verdienen? Bei über 1000 Neuheiten gibt es auf den internationalen Spieletagen 2021 so einiges zu sehen und es ist sicherlich für jeden etwas dabei.

Digitale Alternative

Wer der Messe trotzdem lieber aus den eigenen vier Wänden beiwohnen möchte, der hat auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit: Die SPIEL.digital findet auch 2021 wieder unterstützend statt. Im letzten Jahr hat die Online-Messeplattform 150.000 individuelle Besucher verzeichnen können. Vom heimischen Computer aus kann hier in den verschiedenen Themenwelten gespielt und sozialisiert werden – und wenn uns dann mal ein Spiel sehr gut gefällt, ist ein Link, um die physische Version zu kaufen, nicht weit.

Eine saubere Sache

Natürlich gilt auch dieses Jahr nicht schon wieder Betrieb wie gehabt. Karten wird es nur personalisiert im Vorverkauf geben und Hygieneregeln wollen auch eingehalten werden. Dazu gehören unter anderem Abstand, Maske und die 3G-Regel (geimpft, getestet oder genesen). Die Kartenvorbestellung inklusive aktueller Hygienevorschriften findet ihr hier. Greift schnell zu: Die Besucherzahlen sind stärker limitiert als in den vorherigen Jahren.