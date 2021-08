Song of Iron – Release-Datum in neuem Trailer veröffentlicht

Mit einem neuen Trailer zu Song of Iron wurde der Release-Termin zum 2D-Action-Abenteuer bestätigt. Das Spiel wird noch in diesem Jahr erscheinen.

Was erwartet uns im 2D-Action-Adventure?

Wie der Name schon vermuten lässt, geht es in dem 2D-Kampf-Adventure nicht um Schusswaffen. Ihr findet Euch in einer stimmungsvoll-düsteren nordischen Welt wieder. Das einst so schöne Königreich wurde von den Göttern im Stich gelassen. Mit Axt, Schild und Bogen bewaffnet macht Ihr Euch auf die Suche nach ihnen um herauszufinden, was passiert ist und warum sie Eure liebliche Heimat so verkommen ließen.

Nicht nur wilde Barbaren und furchteinflößende Monster stellen sich Euch dabei in den Weg. Auch die Natur selbst birgt so ihre Tücken und wird Euch das Vorankommen nicht ganz einfach machen. Denn welcher Gott möchte schon leicht gefunden werden?



Ihr werdet auch ständig ein Auge auf Eure Waffen haben müssen. Sie können verloren gehen oder sich abnutzen und damit untauglich werden. Auch die Anzahl Eurer Pfeile ist begrenzt, sodass ihr immer darauf achten solltet, genügend davon in Eurem Köcher zu haben.

Wann erscheint Song of Iron?

Im neuen Trailer zu Song of Iron wurde des genaue Datum des Veröffentlichungs-Termins genannt. Ab dem 31. August 2021 könnt Ihr euch auf der Xbox One, der Xbox Series X und Series S und auch auf dem PC in die mystische und sagenumwobene Welt von Songs of Iron stürzen.



Sucht die verschollenen Götter und findet heraus, was sie dazu bewogen hat, Euer Königreich derart verfallen zu lassen. Vielleicht könnt Ihr Euer geliebtes zu Hause doch noch retten?

