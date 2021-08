Rainbow Six Extraction – Koop-Shooter wird auf nächstes Jahr verschoben

Ursprünglich war der Koop-Shooter Rainbow Six Extraction für September 2021 geplant. Ubisoft hat den Release jetzt auf Januar 2022 verschoben.

Eigentlich fieberten die Fans der Rainbow Six-Reihe bereits dem baldigen Erscheinen des Koop-Ablegers Rainbow Six Extraction entgegen. Entwickler Ubisoft hatte das Spiel für den 16. September 2021 bereits angekündigt. In einem neuen Statement wurde jetzt allerdings zurückgerudert.



Blog-Post gibt Aufschluss über den verschobenen Release von Rainbow Six Extraction

In einem Blog-Post schrieb Ubisoft nun folgende Worte an die wartenden Fans:

„Unser Ziel ist es, ein vollwertiges AAA-Erlebnis zu liefern, das die Art und Weise verändert, wie ihr kooperative Spiele spielt und darüber denkt. Mit einzigartigen Features wie „Missing In Action“ oder „The Sprawl“ wird jede Mission ein spannendes und herausforderndes Erlebnis sein, in dem ihr die Elite-Operatoren von Rainbow Six im Kampf gegen eine tödliche und sich entwickelnde außerirdische Bedrohung anführen werdet.

Wir nutzen die Gelegenheit, uns zusätzliche Zeit zu nehmen, um diese Vision im Januar 2022 so zum Leben zu erwecken, wie sie es verdient. Wir sind zuversichtlich, dass dies sicherstellen wird, dass Rainbow Six Extraction die immersive, kooperative und spannende Erfahrung ist, die wir uns vorgenommen haben zu erschaffen, und die ihr spielen wollt.“

Sicherlich wird die Enttäuschung über den verschobenen Release-Termin bei einigen Fans enorm sein. Andererseits laufen die Arbeiten an dem Titel auf Hochtouren und die Entwickler möchten den Spielern auch ein spielenswertes Game abliefern. Spielbar wird der Shooter-Ableger auf Xbox, PlayStation und dem PC sein.

Sobald wir Informationen zum genauen Erscheinungsdatum des gefragten Shooters erhalten, werden wir Euch selbstverständlich informieren.

Quelle: ubisoft.com/Ubisoft/Youtube