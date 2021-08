Quake-Remaster ab sofort erhältlich

Bethesda hat auf der QuakeCon 2021 überraschend das erst kürzlich noch als Gerücht gewertete Quake-Remaster veröffentlich. Das Quake-Remaster ist ab sofort erhältlich.

Quake wurde 1996 veröffentlicht und wurde zu einem der einflussreichsten Spiele aus dem Genre Ego-Shooter. 25 Jahre sind seither vergangen, aber dennoch hatten die jüngsten Gerüchte um ein Quake-Remaster die Fans in Jubel versetzt. Jetzt hat Bethesda auf der QuakeCon 2021 die Gerüchte bestätigt.

Das Quake-Remaster ist derzeit für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Aber damit nicht genug: laut Bethesda wird es zu einem späteren Zeitpunkt ein kostenloses Next-Gen-Upgrade auf PlayStation 5 und Xbox Series X geben. Xbox Game Pass-Abonnenten und diejenigen, die bereits das Originalspiel auf dem PC über Steam oder Bethesda besitzen, können kostenlos spielen. Alle anderen können für kleines Geld (9,99 US-$) in Nostalgie schwelgen und auch die Vorteile des Remaster genießen.

Das Quake Remaster aktualisiert die Grafik auf 4K-Auflösung und nimmt eine Vielzahl anderer grafik- und audiografischer Verbesserungen vor. Es kommt mit dem Basisspiel zusammen mit seinen Erweiterungen „The Scourge of Armagon“, „Dissolution of Eternity“ und „Dimension of the Past“. Zusätzlich wurde von Wolfenstein-Entwickler MachineGames eine brandneue Quake-Erweiterung zur Veröffentlichung mit dem Remaster namens „Dimension of the Machine“ erstellt.

Leider ist derzeit nicht bekannt, ob auch die Fortsetzungen (Quake 2 – 4) eine Frischzellenkur erhalten sollen, aber durchaus im Bereich des Möglichen.

Und wenn wir schon in der Gerüchteküche in die Töpfe der Entwickler gucken, sollten wir auch direkt auf ein mögliches Quake-Reboot hinweisen. Angeblich arbeiten die Entwickler bei id Software und MachineGames an einem solchen.

In der Zwischenzeit muss jetzt erst einmal aber das Quake-Remaster ausreichen. Der Trailer macht jedenfalls wieder einmal Lust auf eine neue Runde:

Quake-Remaster ist jetzt für PC, PS4, Switch und Xbox One erhältlich und erscheint demnächst für PS5- und Xbox Series X.

Quelle: Bethesda