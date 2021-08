Konami auf der Gamescom

Die Gamescom 2021 rückt unaufhaltsam näher. Nun kündigte Entwickler Konami an, ebenfalls mit ein paar neuen Ankündigungen und Informationen an der Gamescom 2021 teilzunehmen.

Freuen dürfen wir uns auf brandneues Material zu kommenden Spielen wie eFootball oder aber auch zur Videospielumsetzung von Yu-Gi-Oh! Master Duell.

Sicherlich werden auf der diesjährigen Gamescom auch ganz neue Spiele angekündigt. Ob Konami uns da auch was im Gepäck hat? Wir werden es bald erfahren. Die Gamescom 2021 findet auch in diesem Jahr leider nur virtuell statt. Ihr könnt vom 24. bis zum 26. August online daran teilnehmen. Wir haben Euch hier ein paar Informationen vorab zusammengestellt.

