Kolink Unity Series – Wandelbares Design mit Premium-Features

Kolink präsentiert mit der Unity Series neue Midi-Tower, die zum einen optische Hingucker und zum anderen viele Premium-Features bieten. Dabei ist die Front mit austauschbaren Design-Elementen das zentrale Highlight.

Die Unity Series im Detail:

Neben dem Unity Adapt mit zwei Belüftungsöffnungen in der Vorderseite umfasst die Serie auch das Unity Nexus mit spiegelglatter Front und seitlichen Lufteinlässen. Dazu gesellt sich jeweils ein Seitenteil aus Temperglas. Für beide Gehäuse sind jeweils drei Frontblenden zum Wechseln verfügbar. Dabei sind beide Gehäuse mit E-ATX-Mainboards, Radiatoren und extra großen Grafikkarten kompatibel.

1 of 13

Zu der adressierbaren RGB-Beleuchtung an der Vorderseite gesellen sich ein Kolink Umbra Void 120 mm ARGB PWM-Lüfter an der Rückseite und ein Kolink Classic 120 mm PWM-Lüfter an der Vorderseite. Die Front kann zwei weitere 120-mm- oder drei 140-mm-Lüfter aufnehmen. Darüber hinaus können noch drei 120/140-mm-Lüfter im Deckel montiert werden. Auch der hintere Lüfter lässt sich gegen ein Modell mit 140 mm tauschen. Neben einem 420-mm-Radiator in der Front kann das Gehäuse einen 360-mm-Radiator im Deckel und einen 120/140-mm-Radiator an der Rückseite aufnehmen.

Im Inneren sind die Unity Cases komplett in Schwarz gehalten und verfügen über eine Netzteilabdeckung. Unter letzterer finden zwei 3,5-Zoll-HDDs oder zwei 2,5-Zoll-SSDs Platz. Zwei weitere 2,5-Zoll-SSDs können mit den beiliegenden Halterungen an der Rückseite des Mainboard-Trays befestigt werden. Das verbaute Netzteil darf maximal 250 mm lang sein und zum Schutz ist ein abnehmbarer Staubfilter vorhanden.

GPUs können mit einer Länge von bis zu 415 mm verbaut werden. Kommt in der Front ein 45 mm messender Radiator mit einem 25 mm dicken Lüfter zum Einsatz reduziert sich die Länge auf 345 mm. Mit der beiliegenden Halterung und einem optionalen Riser-Kabel können 3-Slot hohe Grafikkarten auch vertikal montiert werden. Bei den CPU-Kühlern ist eine Bauhöhe von 180 mm möglich. Am seitlichen I/O-Panel finden sich ein USB-3.2-Port vom Typ C, zwei USB-3.0-Ports vom Typ A sowie ein USB-2.0-Port und die Audio-Anschlüsse.

1 of 7

Alle Features in der Übersicht:

Midi-Gehäuse mit austauschbaren Design-Blenden und ARGB-Beleuchtung in der Front

Drei alternative Frontblenden-Designs separat erhältlich

Vorinstallierter 120 mm Umbra Void ARGB-PWM-Lüfter auf der Rückseite mit Unendlichkeitsspiegeleffekt

120-mm-PWM-Lüfter an der Vorderseite für zusätzliche Luftzirkulation

Digital adressierbare ARGB-Beleuchtung

Seitenteil aus Temperglas mit praktischem Schnellverschluss

Unterstützt Grafikkarten bis zu 415 mm, vertikale 3-Slot-GPU-Montage möglich

Für E-ATX-, ATX-, Micro-ATX- und Mini-ITX-Motherboards

Platz für Radiatoren bis zu 420 mm an der Front, 360 mm an der Oberseite und 140 mm an der Rückseite

CPU-Kühler bis zu 180 mm, Netzteile bis zu 250 mm

I/O-Panel mit 1 x USB 3.2 Typ C, 2x USB 3.0 Typ A und 1x USB 2.0, HD Audio und RGB-Taste

Weitere Details finden sich bei Caseking:

https://www.caseking.de/kolink-unity

Preise und Verfügbarkeit:

Die neuen Gehäuse der Kolink Unity Series sind ab sofort für 109,90 € bei Caseking vorbestellbar. Für die austauschbaren Fronten muss man beim Unity Adapt jeweils 14,90 € und bei Unity Nexus jeweils 17,90 € einplanen. Verfügbar sind die neuen Produkte von Kolink voraussichtlich ab Ende August.

Quelle: Pressemitteilung Caseking