Gamescom 2021: Hype Trailer von Geoff Keighley

Geoff Keighley der auch dieses Jahr wieder durch die Opening Night Live der Gamescom 2021 führt (alle wichtigen Infos zur Gamescom 2021 findet Ihr hier!), hat via Twitter einen Hype Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt in raschen Bildern einen kleinen Rundumblick auf die über 30 Spiele-Neuheiten, die im Haupt-Event der Gamescom 2021 präsentiert werden sollen.

🎉 Wednesday, celebrate what’s next in video games with @gamescom Opening Night Live!

Here’s the hype trailer I edited to get us geared up for Wednesday’s 2-hour live show with 30+ games

Tune in 🕚 11a PT / 2p ET / 7p BST / 8p CEST to see what we have in store for you 🙂 pic.twitter.com/P6hVM8YdJJ

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 22, 2021