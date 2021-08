Duke Nukem Begins und was hätte sein können

Duke Nukem Begins – Das Spiel, dass es nie gab

Das Jahr 2008 brachte uns grandiose Games wie „Mario Kart Wii“, „Grand Theft Auto IV“ und „Call of Duty: World at War“ um nur ein paar wenige zu nennen. Dann gab es da noch die allbekannte Gerüchteküche und dort tauchte immer wieder ein Name auf: Duke Nukem. Ja, da war was in Planung und ja, irgendwer hat irgendwie auch irgendwann an einem Prequel unter dem Titel „Duke Nukem Begins“ gearbeitet; aber nein, es wurde nie fertiggestellt.

Umso kurioser, dass kürzlich vom damaligen Chef der Animationsfirma „Janimation“, Gregor Punchatz, ein Video veröffentlicht wurde, welches seine Firma im Auftrag des Entwicklerstudios Gearbox Software hergestellt hatte.

Das unter dem Titel „Duke Nukem Begins“ geplante Spiel hat es dann leider nicht in die Verkaufsregale geschafft. Gründe wurden von Gregor Punchatz jedenfalls nicht genannt. Stattdessen gab es 2011 mit „Duke Nukem Forever“ eine Fortsetzung. Inzwischen sieht es so aus, als ob der Duke selbst in den Ruhestand geschickt wurde. Das ist doch Grund genug jetzt mit diesem Trailer nochmal ein wenig in Nostalgie zu schwelgen.

Hättet Ihr Euch über den Titel gefreut und welche Abenteuer mit Duke Nukem habt Ihr bestritten?

Quelle: Gregor Punchatz via YouTube