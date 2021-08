Asterix & Obelix: Slap Them All! erhält Releasedatum. Publisher Microids nennt den konkreten Veröffentlichungstermin der beiden Gallier auf Prügeltour und stellt den neuen Trailer vor.

Asterix & Obelix: Slap Them All! erhält Releasedatum und erscheint am 25. November 2021 für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch.

Asterix & Obelix: Slap Them All! kann wahlweise alleine oder zu zweit im kooperativen Mehrspielermodus bestritten werden. Der Trailer zeigt unser aller Lieblingsgallier in handgezeichneter Optik, die näher an den Comics ist, als je zuvor. Somit dürfte die Reise des römerverkloppenden Duos zumindest optisch begeistern. Wir sind jedenfalls gespannt, auch wenn es bis November noch so lange hin ist.

Quelle: microids