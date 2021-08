Angezockt: Wario Ware: Get it Together! erscheint am 10. September 2021 und wir haben für Euch schon einmal die Demo-Version genauer unter die Lupe genommen.

Microspielspaß

Bereits seit 2003 schickt uns Wario in sein ganz spezielles Spieleuniversum rund um die Minispiele oder besser noch: Microspiele. Der Spieler muss binnen weniger Sekunden die Aufgabe des Spiels erfassen und bewältigen. Nicht immer leicht, aber dafür umso witziger.

Mit Wario Ware: Get it Together! erscheint nun also der neueste Ableger der beliebten Reihe auch für die Nintendo Switch. Dank der kostenlosen Demo-Version aus Nintendos eShop konnten wir das Spiel schon einmal ausprobieren.

Darum gehts:

Die Wario Ware Inc. arbeitet an ihrem neuesten Videospiel. Doch gerade als Wario am Ende seiner Arbeit angelangt scheint, wird er und sein gesamtes Team vom Spiel eingesaugt. Fortan müssen sich die wackeren Recken durch das verrückte Universum der Microspiele kämpfen.

Die Steuerung ist dabei kinderleicht. Es wird lediglich der A-Knopf und der Controller-Stick eines Joy-Con benötigt. Somit kann mit dem zweiten Joy-Con auch ein weiterer Mitspieler in das Spielgeschehen einsteigen. Neben einem Einzelspielermodus gibt es nämlich auch einen Team-Modus, in dem die Spieler die Microaufgaben gemeinsam lösen können.

Was ist neu?

Die Microspiele sehen nach wie vor einfach nur durchgeknallt aus. So muss in einem in der Demo enthaltenen Spiel einem griechischen Gott das Achselhaar ausgezupft und in einem anderen eine Windmühle zum Drehen gebracht werden. Wer die Reihe nicht kennt, wird sich spätestens jetzt einfach nur noch wundern. Kenner der Serie wissen allerdings, dass es genau diese absurden und irren Ideen sind, welche das Spiel einerseits liebens- aber eben auch andererseits durchaus spielenswert macht.

Die spielbaren Charaktere haben auch jeweils ihre eigenen Besonderheiten und Moves. So erleben wir Wario mit einem Jetpack schwebend, während 18-Volt in Diskusswerfer-Manier seine CDs in der Landschaft verteilt oder Cricket besonders hohe Sprünge schafft. Das macht aus der einfachen Aufgabe für Cricket einen Ball in der Luft zu halten, eine schon schwierigere Aufgabe für 18-Volt oder Mona, die auf ihrem Schwebemoped die Level unsicher macht.

Für wen?

Wario Ware ist ein familienfreundlicher Spaß, auch wenn es durchaus etwas derb zugeht. So sollte man sich nicht an dem nasebohrenden Protagonisten stören. Es ist schnell, krass, manchmal verstörend, aber immer witzig. Wer sich immer noch unsicher ist, kann sich im eShop die kostenlose Demo holen und schon einmal vorfühlen.

Wario Ware: Get it Together! erscheint am 10 September 2021 für die Nintendo Switch.

Da Bilder eben mehr sagen als Worte, hier noch der Trailer:

Angezockt: Wario Ware: Get it Together!

Quelle: Nintendo