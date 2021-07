X-Men 18: Die Kämpfer von Arakko – Comic Review

Weiter geht es in unserer neuen Review-Reihe mit X-Men Band 18. Hierbei handelt es sich nun um die siebte von dreizehn Ausgaben in der X OF SWORDS-Storyline. Der Untertitel lautet „Die Kämpfer von Arakko“. Als Besonderheit liegt dieser Ausgabe der zweite von fünf Teilen eines Pokerkarten-Decks im X OF SWORDS-Design bei.

Allgemeines:

„Die Champions von Arakko, ihre Schwerter und Motive! Die Ankunft von Krakoas Kämpfern in Otherworld! Und die wahre Identität von Annihilation! Noch Fragen?“

Inhaltsangabe zu X-Men 18 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2020) Storys X of Swords: Stasis (2020) 1 zentrale Charaktere Annihilation Zeichner Mahmud Asrar, Pepe Larraz, R.B. Silva Autor Jonathan Hickman, Tini Howard Seitenanzahl 52 Preis 4,99 € Veröffentlichung 22.06.2021

Mit Kapitel 11 besteht X-Men 18 aus lediglich einer längeren Story. Aber auch hier findet sich ein alternatives Cover, dieses Mal am Ende der Ausgabe. Dazu gibt es auch noch ein paar Concept Arts zu den Streitern von Arakko.

Zu Beginn des Kapitels gibt es eine kurze Zusammenfassung zum Krieg der Inseln. Über den Comic verteilt finden sich zusätzlich noch Übersichten zu den Streitern und den jeweiligen Schwertern.

Als Besonderheit bietet diese Ausgabe nun den zweiten Teil des Pokerdecks, das man im Rahmen der X OF SWORDS-Serie sammeln kann. Dieses Mal erhalten wir die dreizehn Werte der Karo-Farbe.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

In der letzten Ausgabe fanden zunächst Captain Britain und ihr Bruder Brian Brannock mittels einer Liste die ihnen prophezeiten Schwerter. Nach abgeschlossener Heilung gelangte es auch Apocalypse sich mit einer Waffe auszurüsten. Zum Abschluss gab es ein Detail, dass man erst mit dieser Ausgabe verstehen kann, denn dort wurde bereits ganz unauffällig der neunte Streiter für Krakoa enthüllt.

Zu Beginn von Kapitel 11 lädt Lady Saturnyne die Provinzen von Otherworld in die Sternenzitadelle zu einer Ratsversammlung ein. Nachdem die Provinz Dryador bereits vor einigen Kapiteln an die Invasoren aus Amenth unter der Führung der Kinder von Apocalypse gefallen ist nehmen Hunger und Pestilenz als Vertreter von Dryador an der Sitzung teil. Schließlich wird hier das Turnier angesprochen und wir sehen wie die Streiter von Krakoa ein Portal aktivieren. Im weiteren Verlauf des Kapitels erfahren wir nun auch endlich wer die Streiter für Arakko sind und wie diese an ihre Schwerter gelangen. Bislang haben wir hier ja nur Solem kennengelernt, der wie Wolverine nach der Muramasa-Klinge suchte. Ein Streiter von Arakko erscheint besonders geheimnisvoll, wer steckt unter der Maske von Annihilation? Wir verraten nur so viel, am Ende des Kapitels fällt die Maske…

Charaktere und Erzähler:

Neben Lady Saturnyne stehen dies Mal diverse Charaktere im Mittelpunkt, nämlich die Streiter beider Seiten. Allerdings kommt in der Handlung des Kapitels aufseiten Krakoas dem wieder genesenen Apocalypse eine besondere Bedeutung zu. Aufseiten Arakkos stehen die vier Reiter im Mittelpunkt.

Ein Erzähler tritt dieses Mal gar nicht auf, jedoch erhalten wir regelmäßig kurze Informationen über den aktuellen Ort.

Fazit:

Mit X-Men 18 „Die Kämpfer von Arrako“ haben wir nun die Halbzeit in der X OF SWORDS-Storyline erreicht. Diese Ausgabe bietet eine handlungsreiche und spannende Weiterführung der Geschichte. Natürlich hat uns die Gratisbeigabe in Form der zweiten Farbe des Pokerkarten-Decks sehr gut gefallen.

Nun sind endlich alle Streiter bekannt und das Turnier steht kurz bevor. Wir sind gespannt, welche Überraschungen dieses bietet und welche Bedeutung die Ereignisse aus der SWORD-Raumstation noch für die weitere Geschichte haben. Doch die wichtigste Frage bleibt natürlich wer am Ende als Sieger hervorgeht.

