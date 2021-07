The New War Erweiterung für Warframe angekündigt

Entwickler und Publisher Digital Extremes hat auf der TennoCon 2021 die neue Erweiterung The New War für Warframe angekündigt. Die Erweiterung enthält neue Storyinhalte, Items und Events. Darüber hinaus soll es mit der Erweiterung auch die Möglichkeit des Cross Saves und Plays geben. Damit ist es also möglich auf beliebigen Systemen zu spielen und diese auch zu wechseln ohne den Spielstand zu transferieren.

Auf YouTube ist auf dem offiziellen Warframe-Kanal ein entsprechender Reveal-Trailer erschienen, der die neue Erweiterung vorstellt.



The New War soll noch dieses Jahr erscheinen und zeitgleich für alle aktuellen Plattformen erscheinen (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, XBOX One, XBOX Series und Nintendo Switch).

Quelle: PM