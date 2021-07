Path of Exile – Expeditions-Erweiterung ab heute verfügbar

Die neueste Erweiterung des Action-Rollenspiels Path of Exile geht heute auf dem PC an den Start. Was steckt drin in „Expedition“ und wann können sich auch Konsolen-Spieler auf den neuen Content freuen?

Auch wenn die Arbeiten am zweiten Teil des Action-RPG schon seit geraumer Zeit am Laufen sind, versorgt Entwickler Grinding Gear Games die PoE-Fans seit noch immer regelmäßig mit neuem Content.



Wann startet die neue Path of Exile-Liga?

PC-Exiles können sich schon heute mit den neuen Inhalten und Änderungen vertraut machen. Konsolen-Spieler müssen sich noch bis zum 28. Juli 2021 gedulden.

Was bringt die Erweiterung mit sich?

Die Expeditions-Herausforderungsliga umfasst folgende Neuerungen:

die Erweiterung „Expedition“,

vier neue NSC-Händler,

eine komplette Überarbeitung des Fläschchen-Systems,

massive Balanceanpassungen um PoE noch herausfordernder zu gestalten,

ein Comeback des Path of Exile: Royale,

19 neue Unterstützungs- und Fertigkeiten-Gemmen sowie neue Basistypen und einzigartige Gegenstände.



Seit dem 21. Juli 2021 stehen auch die offiziellen Patch-Notes zur Verfügung, die wir Euch verlinkt haben.

Expedition – Story und Mechanik

Auf der Reise durch Wraeclast werden wir vier neue Charaktere kennenlernen. Die Kalguur:

Gwennen, die Spielerin,

Rog, der Händler,

Tujen, der Feilscher,

Danning, der Anführer.

„Die Kalguur benutzen Sprengstoff, um die Siedlungen ihrer Vorfahren in Wraeclast freizulegen. Da sie den Gefahren, die sie dabei zutage fördern, nicht gewachsen sind, benötigen sie eure tödlichen Dienste. Eure Aufgabe besteht darin, den Sprengstoff in strategischen Ketten zu platzieren, diese zu zünden und die Untoten zu vernichten, die ihr dabei freilegt. Doch eure Taktik will gut überlegt sein: Durch das Freilegen steigen nicht nur die Belohnungen, sondern auch die Gefahr.“

Die Aufgabe besteht also darin, mit Sprengungen Truhen voller Schätze und Artefakte aus vergangenen Tagen freizulegen und die dabei aufgewirbelten Horden von Gegnern zu erledigen.

Runenverzierte Artefakte spielen dabei eine ganz besondere Rolle. Wetten, Feilschen, Aufwerten oder Austauschen… jeder der vier kalguurianischen Händler interessiert sich für eine ganz bestimmte Reliktart und lässt auf seine ganz eigene Weise mit sich handeln.

1 of 4

Mit etwas Glück erhaltet Ihr auf Euren Expeditionen Logbücher, mit denen Ihr neue und unbekannte Gebiete der Kalguur erforschen könnt. Ähnlich wie im Kartenapparat könnt Ihr mit den Logbüchern in neue Gebiete reisen, außergewöhnliche Schätze bergen und Euch neuen Bossen stellen.

Überarbeitung des Path of Exile-Fläschchen-Systems

Um mehr Anreiz für interaktives Gameplay zu schaffen, wurde das bisher bekannte Fläschchen-System überarbeitet. Eine neue Sphäre der Einflößung macht es den Spielern möglich, mit bestimmten Modifikatoren eine Auslösung der Fläschchen-Wirkung unter bestimmten Bedingungen zu erzielen. Die Sphäre der Potenzierung verstärkt die Wirkung von Hilfs-Fläschchen, verhindert hingegen aber, dass diese wieder aufgefüllt werden während sie aktiv sind.

Außerdem wurden viele Fläschchen von Grund auf überarbeitet sowie ein Goldfläschchen und ein Korundfläschchen sind neu dazugekommen.

Balanceanpassungen

Neben den Änderungen im Fläschchen-System wurden noch weitere Anpassungen vorgenommen, um PoE-Spielern wieder etwas mehr Herausforderungen zu bieten. Unter anderem wurde das Power-Level von Unterstützungs-Gemmen, die allein auf Schaden abzielen, verringert. Ausgelöste Fertigkeiten verbrauchen jetzt Mana und auch die Gegner im ersten Akt wurden gepusht und damit stärker und wesentlich gefährlicher gemacht.

Auch in künftigen Erweiterungen sollen noch mehr Änderungen vorgenommen werden, um das Herausforderungs-Level von Path of Exile wieder zu erhöhen.

Path of Exile: Royale ist zurück!

Grinding Gear Games hatte sich mit dem einfachen Battle-Royal-Spielmodus lediglich einen Aprilscherz erlauben wollen. Doch die Path-of-Exile-Community fand das als einmaliges Event gedachte PoE-Royale so ansprechend, dass sie bereits seit Jahren um eine Rückkehr kämpft. Und nun ist es endlich soweit und der PvP-Modus wird für die Dauer der Expeditions-Liga bleiben.

Auf der offiziellen Website heißt es:

„Royale verfügt jetzt über einen eigenen Fertigkeitenbaum, bei dem ihr euch komplett auf einen PvP-Kampf auf niedrigen Stufen konzentrieren könnt. Wir haben außerdem eine Auswahl von Fertigkeiten und beliebte einzigartige Gegenstände neu ausbalanciert, damit sie sich für den Royale-Spielmodus eignen. Es gibt einen verbesserten Zuschauermodus, einen Punktestand und viele weitere Features. Wenn ihr in eurer Session alle anderen Spieler töten könnt, gewinnt ihr das Rhoa-Festmahl als neue Versteckdekoration, die größer wird, je mehr Siege ihr einheimst.“

19 neue Unterstützungs- und Fertigkeiten-Gemmen

Um frischen Wind in bereits bestehende Builds zu bringen oder auch völlig neue und noch mächtigere zu erschaffen, könnt Ihr nun mit 19 neuen Fertigkeiten- und Unterstützungs-Gemmen herumexperimentieren. Alle neuen Gemmen basieren dabei auf den verschiedenen Klassen und deren Aszendenzen.

Basierend auf der Aszendenz-Klasse „Aszendentin“ der Adelstochter:

Spektralhelix – Fertigkeiten-Gemme

Basierend auf den Aszendenz-Klassen „Streiter“, „Gladiator“ und „Schlächter“ des Duellanten:

Trotzbanner – Fertigkeiten-Gemme

Zermalmender Schild – Fertigkeiten-Gemme

Enthaupten – Unterstützungs-Gemme

Basierend auf den Aszendenz-Klassen „Okkultistin“, „Elementaristin“ und „Nekromantin“ der Hexe:

Verbotener Ritus – Fertigkeiten-Gemme

Auge des Winters – Fertigkeiten-Gemme

Schnitter beschwören – Fertigkeiten-Gemme

Basierend auf den Aszendenz-Klassen „Koloss“, „Berserker“ und „Stammesführer“ des Marodeurs:

Knochenbrechen – Fertigkeiten-Gemme

Rauschender Vortex – Fertigkeiten-Gemme

Erdbrecher – Unterstützungs-Gemme

Basierend auf den Aszendenz-Klassen „Assassine“, „Saboteur“ und „Schwindler“ des Schattens:

Hinterhalt – Fertigkeiten-Gemme

Klingenfalle – Fertigkeiten-Gemme

Voltaxische Explosion – Fertigkeiten-Gemme

Basierend auf den Aszendenz-Klassen „Hierophant“, „Wächter“ und „Inquisitor“ des Templers:

Manaband – Fertigkeiten-Gemme

Absolution – Fertigkeiten-Gemme

Schrei des Kampfmagiers – Fertigkeiten-Gemme

Basierend auf den Aszendenz-Klassen „Jägerin“, „Pfadfinderin“ und „Scharfschützin“ der Waldläuferin:

Sturmregen – Fertigkeiten-Gemme

Explosiver Trank – Fertigkeiten-Gemme

Konzentrierte Balliste – Unterstützungs-Gemme

Wie Ihr seht, wird sich mit dem Liga-Start von Expedition so einiges ändern und so mancher Exile-Fan wird vor große Herausforderungen gestellt.

Quelle: Path of Exile/Youtube/pathofexile.com