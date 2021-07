DeepCool ST500 ARGB – Der Support-Held

DeepCool, eine führende Marke im Bereich von leistungsstarker PC-Hardware und thermischen Kühllösungen, präsentiert mit dem ST500 ARGB eine neue GPU-Halterung zur Abstützung schwerer Grafikkarten.

Der ST500 ARGB im Detail:

Der neue GPU-Halter verfügt über eine robuste Stahlkonstruktion in Dual-Slot-Ausführung und ist in drei Achsen verstellbar. Somit ist eine Anpassung in der horizontalen, vertikalen und auch in der Tiefe möglich. Montiert wird er mittels zwei Verschraubungen an den Slotblenden und zusätzlich am sonst freien Ende mit einem verstellbaren Element abgestützt. Der Halter verfügt dabei über eine mattschwarze Farbgebung mit einem schwarzen Hochglanzelement in der Längsseite.

Für besondere Effekte ist eine ARGB-Beleuchtung in Form eines langgezogenen Streifens und dem DeepCool-Logo integriert. Diese ist mit einer Vielzahl an ARGB-Software und Komponenten kompatibel, da die Ansteuerung über ein 50 cm langes 3-Pin-RGB-Kabel erfolgt.

Weitere Details finden sich auf der Produktseite bei DeepCool.

Preise und Verfügbarkeit:

Der DeepCool ST500 ARGB ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 19,99 € verfügbar.

Quelle: Pressemitteilung DeepCool