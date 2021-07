Deathloop – Nur bis September 2022 PlayStation 5-Exclusive

Ab dem 14. September 2021 steht uns mit Deathloop ein neuer PlayStation Exclusive-Titel ins Haus. Allerdings verrät der neue Gameplay-Trailer bereits das Ende der Exklusivität.

Was erwartet uns mit Deathloop?

Die Grundzüge des Shooters scheinen auf den ersten Blick ganz simpel zu sein. Eine Zeitschleife, acht Ziele und das wars. Aber ganz so einfach ist es wie so oft dann auch wieder nicht. Es war lange Zeit nicht wirklich klar, was eigentlich hinter dem Spiel steckt.

Denn auch nach der Vorstellung eines Trailers und mehrerer Spiele-Szenen konnte man nicht genau sagen, um welche Art Shooter es sich überhaupt handeln könnte. Ein Rogue-Lite-Titel vielleicht? Oder würde es doch eher in Richtung Stealth-Action gehen?



Mittlerweile ist bekannt, dass das Game eher an die Hitman-Titel erinnert. Eure Aufgabe wird sein, 8 Personen in 24 Stunden auszuschalten. Schafft Ihr es, entkommt Ihr der Zeitschleife in der Ihr als Protagonist Colt gefangen seid. Schafft Ihr es nicht, geht der Spuk von vorne los.

In vier verschiedene Arealen und zu vier Tageszeiten werdet Ihr also Eure 8 Zielpersonen suchen und zur Strecke bringen müssen. Dabei könnt Ihr unterwegs Hinweise finden und die Umgebung zu Eurem Nutzen manipulieren. Manche Orte lassen sich aber nur zu bestimmten Tageszeiten betreten und auch die potenziellen Opfer sind nicht zu jeder Uhrzeit an den einzelnen Orten zu finden. Ihr müsst also ein wenig planen um erfolgreich zu sein.

Neuer Trailer verrät Ende der PS5-Exklusivität

Der PlayStation-Exclusive-Vertrag mit Sony zum Shooter Deathloop wurde noch vor der microsoftlichen Übernahme von Bethesda unterzeichnet. Daher bleibt die anfängliche Exklusivität auch für die ersten zwölf Monate nach Veröffentlichung des Titels bestehen.

Der neue offizielle Gameplay-Trailer verrät dabei ganz zum Schluss das offizielle Enddatum:



Wir können also davon ausgehen, dass wir erst nach dem 14. September 2022 die Chance haben werden, den Bethesda-Shooter beispielsweise auch auf der Xbox spielen zu können.

Vorher dürfen sich erstmal nur die PS5-Besizter und PC-Spieler auf das rasante Zeitschleifen-Spektakel freuen.

Quelle: BethesdaSoftworksDE/PlayStation/Youtube

Bildquelle: bethesda.net