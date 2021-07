Blue Fire – Release-Termin für PS4 noch im Juli 2021

Nachdem Blue Fire am 9. Juli bereits Einzug auf der Xbox One gehalten hat, steht jetzt auch der Release-Termin für die PlayStation 4 fest.

Auf dem PC und der Nintendo Switch hat Blue Fire schon so manchen Fan an Land gezogen und seit dem 9. Juli 2021 können sich auch Xbox One-Gamer an dem kniffligen 3D-Jump-’n‘-Run versuchen. Aber Auch PlayStation-Spieler müssen nicht mehr lange warten, um sich endlich in das Action-Abenteuer stürzen zu können.

Um was geht es in Blue Fire eigentlich?

In einer düsteren Welt eines uralten Königreichs namens Penumbra erwartet Euch eine Jump-’n‘-Run-Action der Extraklasse. Aber nicht nur knifflige Sprung-Passagen stellen Euch vor große Herausforderungen. Ihr müsst Euch auch mächtigen Gegnern stellen, Quests erfüllen und knifflige Rätsel lösen.

Und auch wenn der Fall des Königreichs bereits lange her ist, finden sich auf Eurer Reise noch immer Überlebende, die Euch durchaus nützlich sein können. Aber nicht nur Penumbra möchte erkundet werden.



Die offizielle Beschreibung lautet weiter: „Weit entfernt von Penumbra liegt ein verlorenes Land, das Das Nichts genannt wird. Überall auf der Welt gibt es Zugänge zum Nichts, in denen dich abstrakte Jump-’n‘-Run-Herausforderungen erwarten. Nur ein wahrer Meister kann sie bestehen, doch die versteckten Belohnungen sind es wert“.

Auf Eurer Entdecker-Tour werdet Ihr neue Fähigkeiten erlernen und nützliche Amulette finden, die Euch die Kämpfe gegen zahlreiche Gegner erleichtern. Außerdem könnt Ihr das von Euch geführte Schwert upgraden um noch mehr Schaden an Euren Feinden anzurichten.

Release-Termin für die PlayStation

Der Publisher Graffiti Games und Entwickler Robi Studios gaben nun bekannt, dass die Mischung aus 3D-Jump-’n‘-Run und Action-Adventure ab dem 23. Juli 2021 auch für die PlayStation 4 verfügbar sein wird.



Spring und Kämpft Euch durch das gefallene Reich. Entdeckt versteckte Orte, löst fordernde Rätsel und deckt die Geheimnisse von Penumbra ab dem 23. Juli auch auf der PlayStation 4 auf.

Quelle: Graffiti Games/Youtube