Werbeclips in Konsolenspielen im Anmarsch

Werbung, so weit das Auge blickt. Kurze Werbeclips sind mittlerweile nerviger Standard in unserem digitalen Leben geworden. Sei es die nicht überspringbare Werbung auf Youtube, kurze Werbevideos in Handyspielen – man kann ihnen einfach nicht entkommen.

Scheinbar wird demnächst ein neuer Markt für Werbeclips eröffnet und das Ziel sind dabei Konsolenspiele. Einem Bericht zufolge hat die Firma playerWON, die sich auf ingame-Werbung spezialisiert hat, einen Deal mit Firmen wie EA, Hi-Rez Studios und mehr abgeschlossen. Das Ziel ist dabei so klar wie logisch: Es soll Werbung innerhalb der Games platziert werden, was schlussendlich gleichzusetzen ist mit mehr Einnahmen.

Seit über einem Jahr wird die entsprechende Software nun getestet und die Ergebnisse scheinen für Anbieter und Firmenkunden zu überzeugen. Dabei geht es nicht um Werbevideos innerhalb eines Spiels, sondern um solche, mit denen man sich Goodies „erspielen“ kann.

Als Testumgebung nutzte man beispielsweise das free-to-play MOBA Smite auf Konsolen. Hierbei ergab die Auswertung der Daten, dass 22% der Spieler und Spielerinnen das Feature nutzten und sogar 11% anschließend mehr Geld ins Spiel investierten.

Mittlerweile sind solche Werbeclips ein gängiges Format, um Spieler:innen Belohnungen für ein Game schmackhaft zu machen. So locken häufig Ressourcenpakete, neue Skins oder Fortschritts-Booster, sich die rund 30 Sekunden Werbung anzuschauen. Geplant sind die neue Werbeeinnahmen noch in diesem Jahr in diversen Spielen, neue wie bereits existierende. Um welche Titel es sich dabei kplayerWONonkret handelt, steht derzeit noch in den Sternen.

