Welche Zahlungsmethode ist aktuell die beliebteste bei Gamern in Deutschland?

In unserem heutigen digitalen Zeitalter gibt es eine wahrhafte Fülle an Zahlungsmethoden, die unter anderem beim Gaming zum Einsatz kommen können. In der Regel kann man sich von einigen Auswahlmöglichkeiten jene aussuchen, die einem am meisten zusagt. Dabei muss diese Methode einigen Anforderungen gerecht werden.

Ganz oben auf dieser Liste steht die Sicherheit, sodass nicht nur die Zahlung ordnungsgemäß durchgeführt wird, sondern auch die eigenen Daten vor Hackerangriffen geschützt sind. Aber auch das Thema Schnelligkeit ist vielen Gamern wichtig, auch hier in Deutschland. Wer schnell zum Spiel übergehen möchte, sollte nicht zu lange vor einem Ladebildschirm verweilen. Damit geht die Tatsache einher, dass eine Zahlungsmethode nicht allzu kompliziert sein sollte. Hier stellen wir euch die beliebtesten Zahlungsmethoden in Deutschland vor.

PayPal als Favorit

Nicht nur im Privatverkauf, sondern auch im Sportwetten und Gamingbereich wird PayPal immer mehr zur beliebtesten Zahlungsmethode. Dabei gehört PayPal zu jenen E-Wallet-Anbietern, die schon am längsten existieren und daher als besonders sicher gelten. Dabei ist der Anbieter eine dritte Partei zwischen Gaminganbieter und Konsument bzw. Konsumentin. Der zu zahlende Betrag wird dabei zuerst an PayPal gesendet, der wiederum das Geld dem Anbieter gutschreibt.

Diese Zahlungsmethode ist besonders beliebt, da der Zahlungsauftrag sofort bearbeitet wird und man somit in Sekundenschnelle mit dem Game starten kann. In Bezug auf Sicherheit gibt es den Käuferschutz bei PayPal, sodass man ganz einfach eine bereits getätigte Zahlung stornieren und sich den Betrag rückerstatten lassen kann. Außerdem überprüft PayPal die Bankdaten auf Authentizität und ihren Besitzer und gibt durch diese Art der Bezahlung keine Informationen über Bankkonten oder Kreditkarten an den Empfänger weiter. Nicht zuletzt ist PayPal besonders einfach zu bedienen, denn hier benötigt man lediglich seine E-Mailadresse und das Passwort. Finanzielle Daten wie IBAN oder die Kreditkartennummer müssen hierbei nicht jedes Mal angegeben werden.

Paysafecard – Die Prepaid-Methode

Wenn du kein Fan von Sofortüberweisungen bist und deine Kreditkarte lieber für andere Zwecke verwendest, dann ist die Paysafecard vermutlich die richtige Lösung für dich. In Europa ist Paysafecard der Marktführer bei Prepaid-Zahlungsmethoden im Internet. Hierbei kaufst du eine Paysafecard in einer von über 400.000 Verkaufsstellen und kannst sie anschließend für dein Gaming-Vorhaben online verwenden.

Auch diese Zahlungsmethode ist äußerst einfach umzusetzen und dank der vielen Verkaufsstellen ist es in der Regel keine Herausforderung, an eine Paysafecard zu kommen. In puncto Sicherheit ist der Paysafecard in Nichts nachzustellen, denn hier musst du bei der Bezahlung weder die Daten deines Bankkontos noch jene deiner Kreditkarte angeben. Somit musst du auch keine persönlichen Daten von dir angeben. Diese Zahlungsmethode gewinnt auch im Bereich Gaming immer mehr an Beliebtheit, kommt aber nicht an PayPal ran.

HiPay – die Plattform aus Frankreich

Immer mehr Gamer in Deutschland verwenden schließlich auch HiPay. Hierbei handelt es sich um eine globale Zahlungsplattform mit Sitz in Frankreich, die im Gamingbereich Gang und Gäbe ist und sich auf Micropayment-Lösungen spezialisiert hat. Es ist kinderleicht, einen Account zu erstellen, man benötigt lediglich eine E-Mailadresse und wählt ein Passwort aus. Daraufhin werden einem ca. 50 verschiedene Zahlungsmittel angeboten. Eine Onlinebezahlung war noch nie so einfach und flexibel.

Ein Vorteil ist neben der hohen Flexibilität der Plattform auch die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten – egal ob PC, Laptop, Smartphone oder Fernseher – hauptsache, es kann eine Internetverbindung hergestellt werden. Durch die vielen unterschiedlichen Zahlungsmitteln kann man auch ganz unkompliziert Geld an internationale Anbieter überweisen.

Auf deine Präferenz kommt es an

Wie schon gezeigt, gibt es neben Sofortüberweisungen und Bezahlung per Kreditkarte noch einige weitere Zahlungsmöglichkeiten beim Online Gaming, die allesamt durch ihre Effizienz und ihre hohe Sicherheit positiv auffallen. Bei der Auswahl der unterschiedlichen Methoden kannst du eigentlich nichts falsch machen. Und dies ist auch gut so, denn schließlich sollte nichts deinen Spielspaß trüben. Achte zum Beispiel jedoch auf die Seriosität des Empfängers.

In Bezug auf Zahlungsmethoden im Internet ist PayPal nach wie vor die erste Wahl bei vielen Gamingplattformen und den Gamern selbst. Es handelt sich dabei um eine besonders etablierte und vor allem sichere Methode, die sich stets einer großen Beliebtheit in Deutschland erfreut.