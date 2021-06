Tipps zum Schutz Ihrer Daten beim Online-Gaming

In einer perfekten Welt würden Sie Ihre bevorzugten Online-Action-, Shooter- und Casinospiele ohne Bedenken spielen – in einer Fantasiewelt ohne Hacker, Malware oder Cyberangriffe. Leider gibt es diese Welt nicht. In der realen Welt steht so ziemlich alles, was Sie online tun, unter ständiger Belagerung und dem Risiko eines Angriffs. Die Hacker sind immer auf der Suche nach Menschen mit lukrativen Online-Konten und digitalen Daten. Und nichts ist frustrierender, als herauszufinden, dass der Account für Ihr Online-Spiel kompromittiert wurde.

Viele Online-Spieler haben Dutzende – wenn nicht Hunderte – von Spielen auf Steam, die durch einen einzigen Account gesperrt sind, der Hunderte von Euro wert sein kann. Es gab eine Reihe von hochkarätigen Datenschutzverletzungen bei Spieleplattformen, einschließlich Steam, Sony Playstation und Microsoft Xbox. Die Einsätze sind jedoch noch höher, wenn Sie ein Online-Glücksspielkonto bei einer Website wie Playtech Casino haben. Ein VPN kann dabei helfen Sie vor Datenräubern zu schützen. Lesen sie hier mehr dazu: https://nordvpn.com/de/risk-free-vpn/

Hier sind vier einfache Tipps, mit denen Sie einige der häufigsten Angriffe vermeiden können.

1. Phishing

Phishing-Angriffe sind nicht nur eine Bedrohung für Online-Spieler, sondern auch für Unternehmen. Bei einem Phishing-Angriff versucht ein Hacker, durch Tricks an Ihre Anmeldedaten zu gelangen. Eine der häufigsten Methoden ist das Versenden einer E-Mail, die so aussieht, als wäre sie von Ihrem Online-Spielanbieter geschickt worden. Diese Art von E-Mail fordert Sie typischerweise auf, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort anzugeben, um einen Bonus, Preis usw. zu erhalten. In Wirklichkeit geben Sie mit diesen Informationen jedoch nur Ihre Anmeldedaten an den Angreifer weiter. Sobald sich der Angreifer als Sie anmelden kann, kann er auch Ihr Passwort ändern, um Sie aus Ihrem eigenen Konto auszusperren.

Da Phishing-Angriffe meist mit gefälschten E-Mails durchgeführt werden, müssen Sie bei der Überprüfung Ihrer E-Mails vorsichtig sein. Kein Unternehmen sollte Sie unter keinen Umständen auffordern, Ihr Passwort preiszugeben. Wenn eine E-Mail einen Link enthält und Sie auffordert, sich aus irgendeinem Grund anzumelden, sollten Sie misstrauisch sein. Sie können versuchen zu überprüfen, ob die E-Mail echt ist, indem Sie die E-Mail-Kopfzeilen überprüfen, damit sie tatsächlich vom Anbieter stammt. Unabhängig davon ist es jedoch am besten, wenn Sie das Unternehmen selbst anrufen oder per Chat-Support direkt kontaktieren können, anstatt auf den Link in der E-Mail zu klicken.

2. Malware

Malware – Viren, Würmer, Trojaner und anderer bösartiger Code – ist eine der ältesten Methoden von Cyberangriffen und ist auch heute noch weit verbreitet. Sobald sie auf einem anfälligen Computer ausgeführt wird, kann Malware versuchen, Ihre Anmeldeinformationen zu stehlen oder die Kontrolle über Ihren Computer oder Ihr Gerät zu übernehmen.Es gibt verschiedene Malware-Familien, die hauptsächlich auf die Online-Gaming Community abzielen.

Eines der wichtigsten Dinge, die Sie tun können, um einen Malware-Angriff zu verhindern, ist sicherzustellen, dass Sie eine solide Anti-Malware-Lösung auf Ihrem PC und/oder Ihrem mobilen Gerät haben. Sie müssen auch nicht unbedingt Geld ausgeben. Darüber hinaus sollten Sie niemals Software von nicht erkannten Links installieren, die über E-Mails, Instant Messaging etc. verschickt werden. Gehen Sie stattdessen nur zum offiziellen App Store oder Game Store, um die Spiele zu installieren.

3. Passwort Hacker

Angreifer können versuchen sich Zugang zu Ihrem Konto zu verschaffen, indem sie Ihr Passwort einfach erraten oder knacken. Brute-Force ist eine Methode, bei der ein Programm versucht, eine umfassende Liste von Passwörtern in ein System einzuspeisen, in der Hoffnung, dass eines davon schließlich funktioniert. Das ist natürlich ein mühsamer und zeitaufwändiger Prozess. Wenn Ihr Kennwort jedoch besonders schwach ist, dann ist es möglich, es mit Leichtigkeit zu knacken.

Die einzige Möglichkeit, sich vor Brute-Force-Attacken zu schützen oder einen Angreifer Ihr Passwort erraten zu lassen, ist die Verwendung eines starken Passworts, das ein Entschlüsselungsprogramm nicht so leicht knacken kann. Sie können einen Passwort-Generator wie Awesome Password Generator oder Quicky Password Generator verwenden oder eine Passphrase verwenden, die Sie sich einfacher merken können, die aber viel schwerer zu erraten oder zu knacken ist.

4. Öffentliches Wi-Fi

Wenn Sie auf Reisen sind oder einfach nicht zu Hause sind, sind öffentliche Wi-Fi-Hotspots eine gute Möglichkeit auf Ihre Lieblings-Online-Spiele zuzugreifen. Öffentliches Wi-Fi ist großartig. Allerdings birgt es auch einige Risiken in sich. Das liegt daran, dass öffentliches WLAN ein gemeinsam genutztes Netzwerk ist – gemeinsam mit einer Vielzahl von Fremden. Da Sie sich in einem gemeinsam genutzten Netzwerk befinden, kann jeder, der sich im selben Netzwerk befindet, möglicherweise den Datenverkehr zu und von Ihrem Gerät überwachen oder aufzeichnen. Ein Cyberkrimineller könnte ein paar Tische von Ihnen entfernt in einem Starbucks sitzen, und ehe Sie sich versehen, sind Ihre Anmeldedaten kompromittiert worden.

Es ist am besten, öffentliches Wi-Fi so weit wie möglich zu meiden, da man nie sicher sein kann. Wenn das jedoch keine Option ist, dann sollten Sie zumindest ein sicheres Netzwerk oder ein VPN (virtuelles privates Netzwerk) verwenden. Es gibt eine Reihe von großartigen VPN-Apps für PCs sowie iOS- und Android-Geräte, die Sie herunterladen können. Viele davon sind sogar kostenlos.

Sie müssen sich bewusst sein, dass eine Zielscheibe auf Ihrem Rücken ist, wenn Sie online sind. Egal, ob es sich um seltene und mächtige magische Gegenstände, Ihre persönlichen Daten oder das Geld auf Ihren Konten handelt, Sie haben es auf Angreifer abgesehen. Stellen Sie sicher, dass Sie zumindest diese vier Tipps befolgen, um die häufigsten Angriffe zu vermeiden und weiterhin sicher online zu spielen.