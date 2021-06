Overwatch – Crossplay-Feature für alle

Eines ist sicher: Auch wenn wir bereits wissen, dass Blizzard schon am zweiten Teil von Overwatch, dem Multiplayer-Liebling vieler Gamer arbeitet, wird der erste Teil des erfolgreichen Ego-Shooters keinesfalls stiefmütterlich behandelt. Es erscheinen weiterhin Updates und neue Inhalte, die die Spielefans noch immer begeistern und den Spielspaß weiterhin hochhalten.

Erst kürzlich und zwar am 23. Juni 2021 erschien das neueste Update mit einer neuen Herausforderung und einer phantastischen Nachricht für alle Overwatch-Spieler.

Crossplay-Feature für alle!

Die geplante Crossplay-Unterstützung wurde bereits vor der Veröffentlichung des jüngsten Updates bekannt gegeben und steht seit dem 23. Juni 2021 für alle Plattformen zur Verfügung. Konsolenspieler werden sich zwar einen Battle.net-Account zulegen müssen, danach steht einem geballten „Crossplay-Shooting“ aber nichts mehr im Wege.

Blizzard packt sogar für jeden Spieler, der sich bis Ende 2021 in Overwatch einloggt, noch eine goldene Lootbox als Sahnehäubchen oben drauf.

Ihr könnt Euch also zukünftig mit all Euren Freunden auf der Xbox One, der Playstation 4, der Nintendo Switch und dem PC in die Shooteraction stürzen und Euch gemeinsam die Seele aus dem Leib ballern.



Was steckt hinter der neuen Herausforderung: „Ashes Deadlock“?

Die Herausforderung wurde zur Feier der Veröffentlichung des neuen Overwatch-Romans „Deadlock Rebels“ von Lyndsay Ely gestartet.

Ihr möchtet mehr über die Hintergrundgeschichte von Ashe, McCree und die Deadlock Gang erfahren? Dann solltet Ihr Euch das neue Schmuckstück auf jeden Fall zulegen.



Das Event endet am 5. Juli 2021, was Euch aber noch genug Zeit gibt, die neuen Belohnungen wie Sprays, ein Spieler-Icon und einen neuen Skin für Ashe zu erbeuten.

Also schnappt Euch Eure Freunde und zwar egal auf welcher Plattform und lasst die Tasten und Gamepads glühen bis die Funken fliegen!

Quelle: Overwatch DE

Bildquelle: Overwatch DE/Youtube