Von MMORPG Spielern gehasst und geliebt, von Kritikern gelobt und angespien.

Kaum ein Entwicklerstudio hat mit so harscher Kritik und so hohen Erwartungen zu kämpfen wie Amazon Games mit ihrem Debüttitel New World.

Je nachdem wen man fragt hat New World entweder das Potenzial die eingeschlafene MMORPG Scene zu retten, oder sie komplett in den Abgrund zu reißen. Macht euch am besten selbst ein Bild mit diesem Gameplay Trailer.

