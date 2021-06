Seit heute ist Loki, die neue Marvel Serie auf Disney Plus verfügbar. Jedenfalls die erste Episode, da auch hier jede Woche eine Folge online geht. Insagesamt 6 Folgen erwarten uns, welche jeden Mittwoch veröffentlicht werden. In der Mini-Serie geht es um die Zeit-Hüter und den Zeitstrahl. Sie verspricht, einen großen Einfluss zu nehmen in die kommenden Filme der vierten Phase im MCU.

Handlung von Loki

Nach der erfolgreichen Flucht in New York 2012 wird der Gott des Schabernacks von Agenten der T.V.A. (Time Variance Authority) festgenommen. Diese sorgen dafür, dass Zeitreisende kein Chaos anzetteln und nicht von ihrer vorbestimmten Zeitachse abkommen. Die Verbrecher der Zeit nennen sie Variants. Einer von ihnen ist so grausam und schwer zu fassen, dass der Mitarbeiter Mobius M. Mobius (Owen Wilson) der TVA auf die Idee kommt, sich Hilfe bei Loki (Tom Hiddleston) zu suchen. Doch zuerst ist Überzeugungsarbeit bei dem ungläubigen Trickser angesagt!

Weitere Figuren und Schauspieler der Serie sind: Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw), Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) und Florence Schaffner (Erika Coleman).

Außerdem gibt es noch einige Clips zu sehen, die für Stimmung und Vorfreude sorgen sollen.

