Happy Birthday „Legend of Mana“ – sie werden so schnell groß

Legend of Mana – Die beliebte Rollenspiel-Reihe von Square Enix feiert doch tatsächlich in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag! Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch!

Um diesen runden Geburtstag gebührend zu feiern, wurde für den kommenden Samstag, 27. Juni 2021 von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr ein Livestream angekündigt, der sich mit der Historie der Knuddelgrafik-Spiellegende beschäftigen, aber auch Einblicke in die Zukunftspläne der erfolgreichen Reihe geben soll. Außerdem wird auch das in Kürze erscheinende Remake von „Legend of Mana“ ein Thema sein.

Wer wird bei den Feierlichkeiten dabei sein?

Wir werden von Susumu Imadachi – einem japanischen Kabarettisten – durch das Event geführt, doch auch die Führungsriege der Spielereihe lässt sich nicht lumpen. So wurde bereits angekündigt, dass Masaru Oyamada (Produzent) und Koichi Ishii, der als Schöpfer der Mana-Franchise gilt und unter anderem auch das beliebte Gameboy-Spiel „Final Fantasy Origins“ entwarf, an dem digitalen Event teilnehmen werden.



Legend of Mana – Was wissen wir über das Remake?

Ein langes Warten bleibt aus, denn der 2D-Knuddelgrafik-Spieleklassiker erschien bereits am heutigen Tag und verzaubert uns ab sofort in seiner gewohnt liebevollen Art auf dem PC, der Playstation 4 und der Nintendo Switch ein weiteres Mal.

Neben grafischen Verbesserungen gibt es für uns sogar die Möglichkeit, den für das Remake extra neu eingespielten Soundtrack auszuwählen oder ganz nostalgisch in den gewohnten Originalklängen zu versinken und in die wunderbare Welt von „Legend of Mana“ einzutauchen.

Wie man sich auch entscheidet, dieser Spieleklassiker ist eine Neuauflage wert und wird sich mit Sicherheit auch diesmal wieder in die Herzen der Spieler schleichen und sich dort einnisten.

Wir sind schon sehr auf die zukünftigen Pläne dieser legendären Rollenspiel-Reihe gespannt und hoffen auf weitere 30 Jahre liebevolles Gameplay und fesselnde Stories!

Quelle: Square Enix

Bildquelle: Square Enix