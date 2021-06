5 Need for Speed Titel eingestellt

Ohne Ankündigung bzw. Vorwarnung hat Electronic Arts den Verkauf von gleich 5 Spielen der Need for Speed Reihe eingestellt. Mit dieser Entscheidung sind nicht alle gleichermaßen glücklich.

Um folgende Spiele handelt es sich:

NfS Carbon

NfS Undercover

NfS Shift

NfS Shift 2: Unleashed

NfS The Run

Tatsächlich stellte EA den Verkauf ohne große Ankündigung abrupt ein. Gestern, am 31. Mai, gab es via Reddit eine Ankündigung, dass man den Verkauf der genannten Titel noch am gleichen Tag einstellen wird. Tatsächlich berichten User, dass der digitale Kauf aber bereits zum Zeitpunkt des Posts schon gar nicht mehr möglich war. Betroffen sind davon die Stores von Playstation und Xbox, für PC werden die Titel jetzt schrittweise dann auch aus Steam entfernt.

Kritik gibt es seitens der Spielerschaft, da dieser Schritt ohne Vorlaufszeit gekommen ist. Damit habe man ihnen die Chance genommen, sich vor der Deaktivierung noch die Games zu sichern.

Als Grund für diesen Schritt gibt EA an, dass die gesunkenen Spielerzahlen die genannten Rennspiele nicht mehr lukrativ machen. Die Warten und Pflege der Titel sei kostenintensiver als der Profit. Zum 31. August werden dann auch die Online-Server geschlossen.

Spieler:innen, die eines oder mehrere der genannten Need for Speed Titel bereits in der Vergangenheit digital gekauft hatten, können auch weiterhin ihre Version downloaden. Neukäufe sind nicht mehr möglich, hier muss man dann zur physischen Disc-Version greifen.

Derweilen wurde Need for Speed 6 verschoben, um Ressourcen für Battlefield 6 freizumachen, damit der Online-Shooter pünktlich auf den Markt kommt. Sobald es zu einem der beiden Spiele Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr es natürlich wie gewohnt hier bei uns!