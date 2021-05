Am 11. Juni erscheint endlich das neueste Abenteuer von Ratchet & Clank für Sonys Playstation 5. Passend dazu wurde bei „State of Play“ ein Gameplay-Video veröffentlicht, welches Ratchet und auch den neuen Charakter Rivet zeigt. Seht am besten selbst die Action bevor ihr in etwas über einen Monat selbst Hand anlegen könnt und unzählige Gegner besiegt.