Hunter’s Arena Legends – Anmeldung zur Beta geöffnet

Für Playstation 4 und PS5 wird noch in diesem Jahr das Battle Royal Hunter’s Arena Legends erscheinen. Wer vorab einen Blick ins Spiel werfen möchte, der sollte sich für die Beta anmelden.

Die Arena der Jäger erschien bereits vor geraumer Zeit auf Steam via early access. Spieler:innen auf Playstation kommen demnächst ebenso in den Genuss des PvP und PvE Battle Royals. Am Wochenende startet eine Beta, bei der jede:r teilnehmen darf. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass ihr einen Zugangscode beantragt.

→ hier Entlang zur Beta-Anmeldung

Bis zum 12. Mai habt ihr Zeit, euch einen Code zu sichern. Bei uns kam er übrigens direkt nach der Anmeldung, so dass wohl zur Zeit noch genügend Einladungen verschickt werden. Dennoch solltet ihr an der geschlossenen Beta nur dann teilnehmen, wenn ihr im angegebenen Zeitraum auch Zeit fürs Spielen habt. Denn dieser ist relativ stark eingeschränkt für Europa:

14. Mai 2021 von 16:00 bis 23:59 Uhr

15. Mai 2021 von 16:00 bis 23:59 Uhr

Battle Royal

Hunter‘s Arena ist ein kampfbasiertes PvP- und PvE-Battle-Royale für 30 Spieler, das im Zeitalter der Dämonenjäger angesiedelt ist. In dieser gefährlichen Welt werdet ihr zu einem Jäger, der sich verbotenen Dämonen entgegenstellen muss, die erschienen sind, nachdem ein längst vergessenes Siegel gebrochen wurde. Nehmt euch auch vor anderen Jägern in Acht, denn es ist kein Geheimnis, dass einer von euch, ein Jäger, das Siegel gebrochen hat. Ihr dürft niemandem trauen und müsst jeden besiegen, der sich euch in den Weg stellt, um dem Chaos in Hunter‘s Arena ein Ende zu setzen!

PvP und PvE

Wir freuen uns besonders, euch in unserem Spiel eine erfrischend neue Art des Battle-Royale-Erlebnisses bieten zu können. Wir haben uns darauf konzentriert, ein Erlebnis zu erschaffen, dass sowohl Spieler, die sich am PvP beteiligen, als auch solche, die im PvE die Welt erkunden wollen, genießen können. In Hunter‘s Arena müsst ihr nicht bloß gegeneinander kämpfen, ihr könnt euch auch an höchst riskante Dungeons mit potenziell wertvollen Belohnungen heranwagen. In Dungeons trefft ihr auf Boss-Dämonen, die ihr besiegen könnt, um mächtige Gegenstände zu erhalten und schneller als andere im Level aufzusteigen. Wir schlagen vor, dass ihr eure Strategie mit Bedacht wählt, um auf eurem Siegeszug die Oberhand zu behalten.

Charaktere

In der kommenden geschlossenen Beta werdet ihr aus 12 verschiedenen Jägern wählen können, die alle mit einzigartigen, mächtigen Fertigkeiten und Kampfkünsten aufwarten. Wir freuen uns, euch endlich unsere einzigartigen Jäger vorstellen zu können! Zu den Lieblingsjägern unseres Teams zählen unter anderem Tau und Samjang. Der Jäger Tau ist halb Tier und kann trotz seines niedlichen, pelzigen Äußeren verheerenden Schaden anrichten. Samjang ist ein weiterer beliebter Jäger und im Grunde ein Mönch mit Afro. Er kam zu Hunter‘s Arena, um seinem Volk den Frieden zu bringen, aber seid vorsichtig, denn sein Weg, die Welt zu retten, besteht darin, eine riesige Hand Buddhas herbeizubeschwören, um seine Feinde zu bezwingen!

Weitere Infos zum Spiel und ein paar Videoschnipsel bekommt ihr im offiziellen Playstation-Blog.