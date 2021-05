Call of Duty | Season 3 Reloaded | 80er Helden Update

Fans von John McClane und Rambo sollten aufpassen. Am 20.05. erschien ein großes Mid-Season-Update für Call of Duty, welches sich rund um diese beiden 80er Helden dreht. Neben den entsprechenden Skins für eure Operater beinhaltet das Update auch Neue Spielmodi für den Multiplayermodus von Cold War, eine neue Map für den Zombiemodus und Anpassungen von Verdansk für War Zone.

Die Skins der beiden Helden aus dem 80er Helden Update kann man sich für jeweils 2.400 CoD Punkte kaufen. Dies entspricht 19,99€. Wer also die beiden neuen Skins sein eigen nennen will, muss knapp 40€ hinblättern. Ob einem die Skins das Geld wert sind, muss jeder für sich selbst entscheiden.

War Zone Updates

Doch nicht nur die Skins sind neu bei diesem Update. Wie bereits erwähnt gibt es auch große Änderungen für War Zone. Der Nakatomi Plaza aus dem ersten Stirb Langsam Film steht nun in Verdansk. Dieser ist jedoch nicht nur optischer Natur. Hier gibt es die Möglichkeit 5 Etagen des Gebäudes zu erkunden und mit seinem Team sogar den Tresor aufzubrechen und seinen Inhalt zu stehlen. Hierfür muss man scheinbar die entsprechenden Schlüssel innerhalb des Gebäudes suchen. Doch das Knacken des Tresors ist nicht das einzige, was man hier erledigen kann. Auch gibt es hier auf dem Dach C4, welches man entschärfen kann und einen schiefgelaufenen Waffenhandel, welchen es zu unterbrechen gilt.

Der War Zone Inhalt zu Rambo sind ein Wildnislager aus seinem zweiten Film und ein CIA-Außenposten. Die Wildnislager sind auf der gesamten Karte verstreut und beinhalten Ausrüstungsobjekte und Erkennungsmarken von gefallenen Kameraden. Mit diesen Erkennungsmarken kann man laut Pressemitteilung noch eine größere Belohnung bekommen. Auch im CIA-Außenposten findet Erkennungsmarken, die man hier allerdings für Luftunterstützung einsetzen kann.

Doch nicht nur die Map an sich hat sich geändert. Für War Zone gibt es zusätzlich auch noch einen neuen Spielmodus mit dem Namen „Kraftgriff“. Was einem dort direkt zu Beginn auffällt: Der Kreis ist von Anfang an kleiner und wird insgesamt 5 Phasen haben. Des weiteren gibt es in diesem Modus keinen Gulag. Wenn man hier seine verstorbenen Kameraden zurück ins Spiel holen will, muss man diese entweder in einer Vorratsstation zurückkaufen oder Marken von gefallenen Soldaten sammeln. Dies ist ein weiterer neuer Punkt in diesem Spielmodus. Wie im Modus „Abschuss bestätigt“ des Multiplayers, lassen Spieler hier auch Marken fallen, die es einzusammeln gilt. Mit diesen Marken füllt sich eine Belohnungsleiter auf der rechten Seite des HUDs. Mit dieser Belohnungsleiter kann man folgendes freischalten: eine Drohne, ein Wiedereinstiegs-Token, das euch erlaubt, Verdansk erneut zu betreten, eine verbesserte Gasmaske und auf höheren Stufen Spezialistenboni.

Multiplayer Updates

Auch der Multiplayer Modus von Call of Duty Black Ops Cold War erhält ein großes Update. Neben den bereits erwähnten Skins, die man natürlich auch hier verwenden kann, gibt es 2 neue Maps und neue Spielmodi.

Die beiden neuen Maps haben die Namen „Standoff“ und „Duga“. Fans der Reihe sollten beim Namen Standoff aufhorchen. Diese ist ein Remake der 6vs6 Maps aus Call of Duty Black Ops II.

Bei den neuen Spielmodi handelt es sich unter anderem um „Stell langsam“. Dieser Modus ist ein Mix aus „Aufgeputscht“ und „Stellung“. Sobald man eine Stellung verlässt, startet ein Timer von 30 Sekunden. Sind diese 30 Sekunden abgelaufen, explodiert man. Durch Abschüsse kann man den Timer wieder auf maximal 30 Sekunden füllen. Daher ist hier eine aggressive Spielweise gefragt. Ziel des Modus ist es weiterhin mit der Einname von Stellungen als erstes Team 200 Punkte zu sammeln.

Weitere Anpassungen und Neuerungen kann man auf der offiziellen Seite des Spiels nachlesen.