Packt die Gummistiefel aus und tankt die Traktoren! Heute wurde der Landwirtschafts-Simulator 22 angekündigt und was euch darin alles erwartet, das erfahrt ihr in den kommenden Zeilen.

Bis zur Veröffentlichung müssen wir uns noch ein wenig in Geduld üben. Der Landwirtschafts-Simulator 22 erscheint im 4. Quartal 2021 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Mac, und Stadia. Im Winter geht der Spaß auf Feld und Flur also in die nächste Runde.

Neu ist, dass der Publisher Giants Software alle Zügel selbst in der Hand hält und das komplette Spiel somit aus einem Team stammt. Neue Fruchtsorten, neue Maps, neue Maschinen und neue Marken sind nur der Anfang. Darüber hinaus wird Schnee erwartet: Spieler sollten sich auf den Einbruch der vier Jahreszeiten einstellen. Weitere Features sollen in den kommenden Wochen Stück für Stück enthüllt werden.

Zwei neue Maps sowie eine aktualisierte Version der alpinen Erlengrat-Karte bieten viel Platz für unterschiedliche landwirtschaftliche Betriebe. Mehr als 400 Maschinen und Geräte von über 100 realen landwirtschaftlichen Herstellern, inklusive neuer Kategorien, sorgen für eine verbesserte und umso realistischere Simulation. Aber auch neue Spieler werden spielend einfach in die Welt des Ackerbaus, der Viehzucht und Forstwirtschaft eintauchen.

