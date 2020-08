10-jähriges Jubiläum – Geschenk 30

Kurz vor dem Finale unserer großen Geburtstagsfeier, verlosen wir in Zusammenarbeit mit Holzimi 2 geniale Sets von Magic the Gathering. Diese Sets enthalten alles was ihr für den Start in der Welt von Magic the Gathering benötigt.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Holzimi zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Magic the Gathering Ikoria

Tauchen Sie ein in die Ikoria mit 10 Boosterpacks und Premium-Zubehör. Das Bundle ist das ultimative Fan-Kit, um die Ikoria Lair of Behemoths zu entdecken.

10 Boosterpackungen: Öffnen Sie und beginnen Sie Ihr Deck mit Bestien und Monster zu bauen.

20 Folien und 20 nicht-folienförmige Länder mit Kunstwerken aus der Ikoria-Ebene.

1 Alternatiate-Art-Folienkarte mit alternativem Kunstwerk.

Aufbewahrungsbox und übergroßer Lebenszähler: Halten Sie Ihre Decks sicher in einer Themen-Aufbewahrungsbox und kämpfen Sie Gegner mit einem passenden Lebenszähler.

Das ideale Geschenk für neue und erfahrene Spieler, um ihre Spielerfahrung zu verbessern.

Kämpfen Sie Ihren Weg durch IKORIA Erkunden Sie Monster-Mechaniken, die Ihre Kreaturen wachsen und Ihre Verbundenheit aufbauen, um Ihre Gegner zu zerkleinern.

Magic the Gathering Hauptset 2021





Magic-Bundles sind eine großartige Möglichkeit für Spieler, vollständig in das neue Set einzutauchen und ihre Decks an die neue Standard-Umgebung anzupassen. Mit vielen Ländern und Draft-Boostern sowie einem Lebenspunktezähler und Referenzkarten ist das Core-Set 21 auch eine gute Möglichkeit für neuere Spieler, mit dem Bau ihrer Decks zu beginnen.

Inhalt der Packung:

* 10 Hauptsets 2021 Draft-Booster

* Pack mit 20 Premium-Standardländern (traditioneller Kartenrahmen)

* Pack mit 20 normalen Standardländern (traditioneller Kartenrahmen)

* 1 Premium-Promokarte

* 1 übergroßer Spindown-Lebenspunktezähler (1,5″)

* 2 Regelreferenzkarten

* 1 wiederverwendbare Aufbewahrungsschachtel für Spielkarten

Über unseren Sponsor Holzimi

Holzimi ist ein kleines Einzelunternehmen aus Wien, Gegründet im April 2020 mit dem Schwerpunkt auf Sammelkarten. Nach reiflicher Überlegung habe ich mein Hobby zum Nebenberuf gemacht. Momentan bin ich dabei mein noch kleines Sortiment (Hauptsächlich Magic the Gathering aber auch Pokemon und Dragonball Super Karten) auszubauen um euch mit einer guten Dosis Hobby zu versorgen.



Schaut gerne in unserem Cardmarket-Store vorbei. Wir freuen uns auf euch 🙂

Euer Holzimi

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 11.09.2020, 23:59 Uhr