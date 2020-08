10-jähriges Jubiläum – Geschenk 29

Heute öffnen wir schon eines der letzten Geschenke und verlosen wir eine All in One Wasserkühlung aus dem Hause Alphacool. Mit der Alphacool Eisbaer Aurora 360 CPU – Digital RGB für einen kühlen CPU-Kopf. Die Eisbaer Aurora 360 zeichnet sich durch gute Kühlleistung, leisen Betrieb und schicker Digital RGB Beleuchtung aus. Für die mutigen und versierten Nutzer da draußen, spendiert Alphacool noch 1gr Flüssigmetall Wärmeleitpaste. Doch damit noch nicht genug, denn ihr bekommt noch ein Black Monsta Mauspad aus dem Hause Alphacool und eine schicke Alphacool Tasse.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Aquatuning.de und Alphacool zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Produktinformationen

Der Alphacool Eisbaer Aurora AIO CPU Wasserkühler ist eine Weiterentwicklung des beliebten und bekannten Eisbaer Kühlers. Alphacool hat dabei viele Details verbessert und einige Standards beibehalten. Allen voran bildet die Erweiterbarkeit über die Schnellverschlüsse und die hochwertigen Kupfer-Radiatoren die Kernelemente die beibehalten wurden. Der große Ausgleichsbehälter und die Möglichkeit der Wiederbefüllung sind zwei weitere beliebte Features die beibehalten wurden. Das Herzstück ist der Kühler mitsamt der Pumpe

Der Kühlerboden besteht aus Kupfer und hat eine feine Schlitzstruktur. Die Fläche wurde gegenüber dem Vorgängermodell erweitert um die größeren DIE Flächen der AMD und Intel Prozessoren vollständig abzudecken. Die DC-LT Pumpe wurde ebenfalls überarbeitet und ist nun um etwa 10% Leistungsfähiger bei einer nochmals verringerten Lautstärke. Der Ausgleichsbehälter ist im Vergleich zu handelsüblichen AIO Systemen um ein vielfaches größer. Das sorgt für eine längere Lebensdauer. Außerdem befindet sich auf der Kühlereinheit auch ein Fillport über den man gegebenenfalls auch Flüssigkeit nachfüllen kann. Das ist vor allem wichtig wenn man den Kreislauf über die Schnellverschlüsse erweitern möchte. DIY Komponenten wo man hinschaut

Ein großer Vorteil der Eisbaer Aurora Serie ist die Erweiterbarkeit über die sogenannten Eisbaer-Ready Schnellverschlüsse. Diese wurden ebenfalls neu designed und sind nun glatter und unauffälliger als die des Vorgängermodells. Dennoch sind diese Schnellverschlüsse 100%ig kompatibel zu allen Eisbaer Ready Produkten wie vorbefüllte Radiatoren, dem Eiswolf AIO Wasserkühler für Grafikkarten und den bekannten separat erhältlichen Alphacool HF Schnellverschlüssen für normale DIY-Wasserkühlungen. Die Anschlüsse stammen aus der Enterprise Solution Reihe von Alphacool. Sie haben ein handelsübliches G1/4“ Gewinde und können gegen beliebige andere Anschlüsse getauscht werden. Der TPV Schlauch ist extrem widerstandsfähig und wird ebenfalls in der Enterprise Solution Reihe für Server und Workstations verwendet. Kupfer Radiator

Wie bei Alphacool üblich, bestehen die Radiatoren aus Kupfer. Dabei ist Alphacool weltweit der erste Hersteller der bei allen Wasserführenden Komponenten wie die Vorkammern, die Kühlfinnen und die Kühlkanäle an denen die Finnen verlötet werden auf Kupfer setzt. Lediglich die Anschlussgewinde bestehen wegen härtetechnischen Gründen aus Messing. Die Kühlfinnen sind zudem nur sehr leicht lackiert. Bei genauem hinsehen schimmert das Kupfer sogar durch. Hintergrund ist die Kühlleistung, die durch eine zu dicke Lackierung vermindert werden würde. Die Finnendichte liegt bei optimalen 15FPI. Dadurch arbeitet der Radiator auch perfekt bei niedrigem Luftstrom. Eine zu hohe Dichte würde höher drehende Lüfter benötigen. Eine geringerer Finnendichte würde von schneller drehenden Lüftern nicht mehr profitieren können. Hier hat Alphacool die goldene Mitte gewählt. Lüfter und Beleuchtung

Der gesamte Eisbaer Aurora Kühler wurde mit adressierbaren digitalen RGB LEDs bestückt. Das Pumpengehäuse hat rundherum ein Eisbaer-Muster das vollständig beleuchtet wird. Dadurch hat man einen echten Blickfang im Gehäuse. Die Alphacool Aurora LUX Pro Lüfter werden ebenfalls vollständig mit 5V aRGB LEDs beleuchtet. Dabei hat der Lüfterrahmen eine einzigartige Musterung mit vielen kleinen Ausschnitten die einen besonders edlen Effekt erzeugen. Man sieht keine einzelnen LEDs und die Beleuchtung ist weitaus interessanter als ein simpler LED Ring. Natürlich können alle Digital RGB LEDs nach belieben angesteuert werden. Je nach Controller sind fast alle Effekte möglich. Wie wird alles angeschlossen

Die Lüfter werden ganz normal über einen 4-Pin PWM Stecker angesteuert. Damit man nicht alle Lüfter einzeln an das Mainboard anschließen muss, liegt ein entsprechend passendes Y-Kabel bei. Die RGB Beleuchtung wird über einen 3-Pin JST Stecker angeschlossen. Jedes Kabel hat zudem einen integrierten Y-Adapter wodurch die Lüfter sehr leicht zusammengeschlossen werden können. Ein 3-Pin 5V Adapter liegt der Verpackung bei. Damit kann man die Lüfter auch an jedes Mainboard mit entsprechendem Anschluss anschließen und ansteuern. Alternativ kann auch der beiliegende Digital RGB Controller verwendet werden. Die Pumpe der Eisbaer Aurora verwendet einen 3-Pin Molex Stecker. Dieser kann ebenfalls am Mainboard angeschlossen werden. Die Eisbaer Aurora CPU AIO Wasserkühlung ist ein würdiger Nachfolger der bekannten Eisbaer Reihe und verbessert viele Details der Wasserkühlung. Technische Daten: Radiator Abmessungen: 397 x 124 x 30 mm (L x W x H)

Material: Full Copper

Anschlüsse: 2x G1/4″ Pumpengehäuse Abmessungen: 66 x 66 x 69 mm (L x W x H)

Material Ausgleichsbehälter: Transparentes Nylon

Anschlüsse: 2x G1/4″

Anschluss Digital RGB: 3-Pin JST + 3-Pin 5V Pumpe Geschwindigkeit: 2800 rpm

Spannung: 7 – 13,5V DC

Stromverbrauch: 4W

Max. Durchfluss: 75 L/h

Max. Förderhöhe: 0,95 m Lüfter Geschwindigkeit: 800 – 2000 rpm

Statischer Druck: 2,0 mm H2O

Luftdurchfluss: 104,49 m³/h

Lager: Hydraulisch

Lüfteranschluss: 4-Pin PWM

Anschluss Digital RGB: 3-Pin JST + 3-Pin 5V Kompatiblität Intel 775 / 1056 / 1155 / 1150 / 1151 / 1200 / 2011 / 2011-3 / 2066

AMD AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / FM2 / FM2+ / AM4 / TR4 / sTRX4

