10-jähriges Jubiläum – Geschenk 20

Schon 20 Tage feiern wir unsere Geburtstagsparty nun mit euch! Doch von Müdigkeit keine Spur, wir machen direkt weiter mit Hammer Preisen von Ubisoft! Heute gibts für euch einmal die Anno 1800 Königsedition zu gewinnen (PC) sowie einmal The Division 2 + passenden DLC (PC). Welches Spiel ihr gewinnen wollt schreibt ihr einfach in das Formular.

Anno 1800: Führe die Industrielle Revolution an!

Willkommen zum Beginn des industriellen Zeitalters. Du entscheidest, welchen Weg du gehst. Erschaffe deine eigene Welt und ein weltumstpannendes Handelsnetz. Wirst du dein Unternehmen zu großem Erfolg, zu Ruhm und Ehre führen?

Mit der Anno 1800 Königsedition bieten wir dir:

Anno 1800-Hauptspiel

Season 2 Pass mit drei neuen DLCs: Paläste der Macht: Mit dem neuen Palast können Spieler ihr Prestige zum Ausdruck bringen. Hinzu kommen neue Regierungsgebäude, welche die Wirtschaftspolitik positiv beeinflussen. Reiche Ernte: Der DLC bringt die Wunder Technik in Form von Traktoren auf die Felder. So wird die Leistung der Landwirtschaft weiter angekurbelt. Land der Löwen: Im letzten DLC reisen die Spieler zum südlichen Kontinent, wo sie ihre Kräfte mit einem kampferprobten Eroberer vereinen und die Wüste mit dem neuen Bewässerungssystem bewirtschaften.

Season 1 Pass, welcher drei DLCs beinhaltet: Gesunkene Schätze: Hier gehst du auf Schatzsuche unter Wasser mit der Tauchglocke. Botanica: MIt dem neuen Botanischen Garten kannst du die Attraktivität deiner Stadt erhöhen und den wunderbaren Musikpavillion erbauen. Die Passage: Mit dem 3. DLC geht es in die Arktis. Hier erwarten dich neue Herausforderungen, Luftschiffe und neue Produktionsketten.

Deluxe-Paket: Die Spieler erhalten die Anarchisten-Mission, einen weiteren KI-Charakter „Doktor Hugo Mercier“, den digitalen Soundtrack, ein digitales Artbook und 4 exklusive Firmenlogos.

Die Anno 1800 Königsediton ist die perfekte Editon für Neueinsteiger und Sammler der Anno-Serie.

Tom Clancy’s The Division 2

Sieben Monate sind vergangen, seitdem ein tödliches Virus New York City und den Rest der Welt befiel und die Gesellschaft zum Stillstand brachte. Als das Virus ausbrach, wurde The Division, eine Einheit ziviler Schläferagenten, als letzte Verteidigungslinie aktiviert. Seitdem kämpfen die Agenten der Division gnadenlos, um zu retten, was zu retten ist.

Für die Division ist das Risiko so hoch wie nie. Washington, D.C. – die meistgeschützte Stadt der Erde – ist in Gefahr, und die gesamte Nation steht vor dem Zusammenbruch. Wenn Washington, D.C. fällt, wird das ganze Land untergehen. Als Division-Agent, der nun seit 7 Monaten im Einsatz ist, sind du und dein Team die letzte Hoffnung, den Verfall der Gesellschaft nach dem durch die Pandemie ausgelösten Chaos aufzuhalten.

Entwickelt von Ubisoft Massive und demselben Team, das auch Tom Clancy’s The Division herausgebracht hat, ist Tom Clancy’s The Division 2 ein Online-, Open-World-, Action-Shooter-, RPG-Erlebnis in einem kollabierenden und zerstörten Washington, D.C. Der gewaltige neue Schauplatz kombiniert eine große Vielfalt an wunderschönen, berühmten und realistischen Umgebungen, in denen der Spieler die Markenzeichen der Serie, die authentische Welt, das reichhaltige RPG-Spielsystem und die schnelle Action, besser als je zuvor erleben kann. Spiele allein oder im Koop-Modus in einem Team mit bis zu vier Spielern, um eine große Anzahl Aktivitäten abzuschließen, von der Hauptkampagne, über feindliche PvP-Matches bis zur Dark Zone – wo alles möglich ist.