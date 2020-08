10-jähriges Jubiläum – Geschenk 15

Und die Party zum 10 jährigen Jubiläum geht immer weiter. Heute sind wir schon bei Geschenk Nummer XX angekommen. Dieses Mal haben wir einen schicken eSport Rucksack aus dem Hause CATURIX für euch zur Verlosung.

Nur ein Ziel im Kopf: Gewinnen. Der ATTACHADER ist jetzt Teil deiner unverzichtbaren Ausrüstung. Das Frontpanel lässt sich im Nu öffnen, sodass du sofort Zugriff zu deinem Gear hast. Der ultimative Schutz für deine Hardware. Mit Regenschutz. Für Laptop und Konsole.

Compartment-System – durchdacht bis ins kleinste Detail

Der ATTACHADER (Angreifer) bietet genügend Stauraum für die komplette Gaming-Ausstattung. Das Notebook kann in einem großen Fach an der Rückseite des Rucksacks gut gepolstert aufbewahrt werden. Des Weiteren sorgt ein großes, geräumiges Hauptfach für ein einfaches und sicheres Verstauen der Konsole sowie des kompletten Gaming-Zubehörs. Wo sich die einzelnen Komponenten verstauen lassen, verdeutlichen die eingenähten Labels, die sich in prägnanten Farben und Icons hervorheben. Für noch mehr Stauraum sorgen sechs äußere Taschen an den Seiten des Rucksacks sowie an der Ober- und Unterseite für bspw. die Sonnenbrille, den Geldbeutel oder auch Kabel und Netzteile.

Andere wichtige Utensilien wie bspw. Handy, Stifte oder Trinkflaschen lassen sich problemlos in den Seitentaschen verstauen, ohne, dass die Gaming-Hardware an Platz einbüßen muss. Ein erweitertes Bodenfach bietet zusätzlichen Stauraum für Netzteile und Kabel. Schnellen Zugriff auf die einzelnen Utensilien garantiert ein großes Frontpanel, das sich komplett öffnen lässt – So kann die Gaming-Session problemlos beginnen.

Next Level Komfort – bei jedem Szenario

Durch acht verstellbare Riemen kann der Rucksack individuell an den Körper angepasst werden. Die Schultergurte sind zudem ergonomisch gepolstert und bieten dank Lastverstellriemen einen hohen Tragekomfort. Ein atmungsaktiver Schaumstoff in der Rückenpolsterung garantiert maximalen Komfort für viele Stunden. Dafür sorgt die speziell entwickelte CATURIX AIR-FLOW-Konstruktion, die eine hohe Luftzirkulation gewährleistet. Des Weiteren minimiert die im Laptopfach integrierte X3D-Schaumstoffunterseite Erschütterungen bei Aufprallen.

Zum zusätzlichen Schutz des Gaming-Gears weist der ATTACHADER eine hochwertige, wasserabweisende PU-Beschichtung auf. Bei starkem Regen kann der im Lieferumfang enthaltene Regenschutz verwendet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Darüber hinaus schützt der Unterboden aus wasserdichten TPU Material das Equipment vor Flüssigkeiten.

Als weiteres Feature bietet das Backpack bspw. eine mitgelieferte Mikro-Taschenlampe, die das Innere des Rucksacks beleuchtet und dabei hilft, alle wichtigen Dinge auch im Dunkeln zu finden. Der große Klettbereich auf der Vorderseite ermöglicht außerdem den ATTACHADER mit individuellen Patches (Team, Spielername, Status etc.) zu gestalten und somit den Rucksack zu personalisieren. Praktisch ist zudem ein Schlüsselanhänger, der sich per Clip in der Seitentasche integrieren lässt.

Umweltfreundliches und langlebiges Material

Langlebigkeit, Robustheit und Nachhaltigkeit sind die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl der Materialien, die CATURIX in seinen Produkten verwendet. Aus diesem Grund sind die Rucksäcke aus hochdichten Geweben gefertigt, die sich aus ca. 40 recycelten PET-Flaschen zusammensetzen. Eine Garantie auf 30 Jahre rundet das nachhaltige Gesamtpaket ab.

Wichtige Technische Daten:

ATTACHADER 15.6“ ATTACHADER 17.3“ Größe: 41 × 21 × 50 cm Gewicht: 1.9 kg Passend für: Laptop, PS4, Xbox Volume: 28 Liter Max. Maße Laptop: 39 x 29 x 5 cm Max. Maße Tastatur: 40 x 29 x 4 cm Größe: 45 × 21 × 57 cm Gewicht: 2.2 kg Passend für: Laptop, PS4, Xbox Volume: 33 Liter Max. Maße Laptop: 43 x 34 x 5 cm Max. Maße Tastatur: 48 x 30 x 4 cm

Weitere Informationen findest Du direkt beim Hersteller CATURIX

