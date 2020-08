10-jähriges Jubiläum – Geschenk 14

Schon ganze zwei Wochen feiern wir unsere Geburtstagsparty zum 10 jährigen Jubiläum! Heute gibt es fette Panzer Action mit dem Total Tank Simulator von 505 Games. Ganze drei Keys für den PC haben wir für euch bekommen.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von 505 Games zum verlosen zur Verfügung gestellt.

KOMMANDANT DER ARMEE. IM HERZEN SOLDAT. Wähle eine Fraktion und befehlige deine Armee in massiven physikbasierten WWII-Kämpfen, bis der letzte Mann fällt. Zerstöre mit einer irren Menge taktischer Einheiten alles, was in dir in die Quere kommt.

SETZE DEINE TRUPPE EIN UND LEGE DICH MIT DEM GEGNER AN

Du spielst als Kommandant und bestimmst selbst über die Konfiguration deiner Armee und deine taktischen Einsätze in gewaltigen Kämpfen. Gleichzeitig erlebst du jedoch auch die Action direkt an vorderster Front, indem du einzelne Einheiten übernimmst – von Panzern und Flugzeugen bis hin zu Scharfschützen und vielen mehr.

Teilnahmeschluss ist der 01.09.2020, 23:59 Uhr